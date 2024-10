Se espera que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anuncie y presente este viernes en la mañana a la persona que ha elegido para convertirse en el próximo jefe de policía, dijeron varias fuentes y funcionarios de las fuerzas del orden al I-Team de NBC4.

Las fuentes dijeron que no sabían con certeza a quién había seleccionado Bass, pero dijeron que entre los finalistas se encontraban el ex sheriff del condado de Los Ángeles Jim McDonnell, la subdirectora Emada Tingirides y el ex subdirector Robert "Bobby" Arcos, quien dejó el Departamento de Policía de Los Ángeles en 2021 y ha estado trabajando como jefe de investigaciones para el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón.

Varias fuentes describieron a McDonnell, quien fue subdirector del Departamento de Policía de Los Ángeles antes de su mandato como sheriff, como el "candidato principal".

La Junta de Comisionados de Policía seleccionó al subjefe Dominic Choi como jefe de policía interino, y asumirá el cargo a partir del viernes.

La alcaldesa había prometido hacer la selección a fines de septiembre. Su oficina se negó a compartir los nombres de los tres candidatos finales y divulgó poca información sobre el proceso de evaluación o el momento del anuncio.

Los solicitantes para el trabajo que no fueron seleccionados como uno de los tres finalistas fueron notificados hace más de una semana.

La ciudad contrató a una empresa de reclutamiento ejecutivo para buscar candidatos hace meses, después de que el ex jefe Michel Moore acelerara sus planes de jubilarse y dejara el departamento en febrero.

La empresa evaluó a docenas de solicitantes, luego la Junta de Comisionados de Policía seleccionó a los 3 que creía que estaban más calificados para el trabajo y envió esos nombres a la oficina del alcalde.

