Anuncian cargos contra hombre acusado de matar al obispo auxiliar David O’Connell

La oficina del Fiscal del Distrito de Los Ángeles presentó este miércoles los cargos contra Carlos Medina, de 65 años, por la muerte de David O'Connell, un obispo auxiliar de la arquidiócesis de Los Ángeles, quien fue asesinado en su residencia ubicada en Hacienda Heights.

O’Connell, de 69 años, fue encontrado sin vida este sábado dentro de una habitación con heridas de bala en su torso.

El fiscal de Los Ángeles, George Gascón, dijo que Medina enfrenta un cargo de asesinato y un cargo de utilizar un arma de fuego para cometer el acto. Si es encontrado culpable de todos los cargos, el sospechoso podría ser condenado a 35 años a cadena perpetua en prisión.

“El padre O’Connell fue determinado que había fallecido cuando los paramédicos llegaron a su casa, a causa de varios tiros que fueron en la parte superior de su cuerpo”, dijo Gascón.

Inicialmente la llamada fue “de una emergencia médica, porque no fue claro cuando el diácono descubrió el cuerpo y el modo como el cuerpo estaba en la cama, parecía que había sido por causa natural, no era muy claro. Pero cuando llegaron los alguaciles y los paramédicos fue obvio que no había sido una muerte natural, sino un crimen”, dijo Gascón.

Hasta el momento se desconoce el motivo. “La oficina del alguacil está conduciendo esta investigación”, dijo Gascón, “durante el proceso del juicio esperamos que su motivo y otros factores que todavía no son evidentes, serán expuestos al jurado y a la corte”.

Gascón dijo que Medina se presentará ante la corte este miércoles. “La evidencia que tenemos son varias cosas: él admitió que había hecho el asesinato, recuperamos el arma que creemos que fue utilizada, tenemos otra evidencia de cámaras y otras cosas que indican que él estaba en el lugar donde el asesinato ocurrió”, dijo Gascón.

“Este es un acto francamente brutal, que no hay explicación ni palabras para describir, y sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer hoy para traer la vida del padre O’Connell, pero queremos iniciar el proceso de poner la responsabilidad donde se merece”, dijo Gascón.

El hecho ocurrió en la cuadra 1500 de la avenida Janlu, en Hacienda Heights. Un diácono fue quien alertó a las autoridades sobre la emergencia, tras llegar a la vivienda de O’Connell pues “no había llegado a una reunión”, informó jefe del alguacil del condado de Los Ángeles (LASD), Robert Luna durante la conferencia de prensa este lunes.

Tras el hallazgo, el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles inició la investigación que declaró como “sospechosa”.

Medina fue arrestado este lunes en la ciudad de Torrance, en conexión con el asesinato de O’Connell. El sospechoso es el esposo de la empleada de limpieza de O’Connell, y en el pasado había trabajado en la casa del obispo, dijo Luna.

La casa de Medina fue localizada en la cuadra 2400 de la avenida Kenwood en la ciudad de Torrance. El informante dijo que “Medina había salido del condado de Los Ángeles, y se creía que estaba en el Centro de California”, agregó Luna.

El lunes a las 2 a.m. el LASD fue “alertado por un miembro de la comunidad que Medina había regresado a su casa”, dijo el jefe del alguacil. Oficiales de la estación de Carson, así como de otras unidades, respondieron al lugar e iniciaron el operativo para que Medina se entregara.

Medina finalmente salió de su residencia a las 8:15 a.m. del lunes y fue arrestado. Los investigadores “recuperaron dos armas y otra evidencia que posiblemente conectan a Medina con el crimen”, dijo Luna.

Una pista inicial declaraba que “había una disputa sobre una deuda”, dijo Luna, pero no ha sido confirmado. “Nuestra investigación continúa, incluyendo entrevistas a múltiples testigos, para entender qué fue lo que pasó”.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el servicio fúnebre de O'Connell.