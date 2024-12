Descuentos y viajes gratis en servicio de transporte en el sur de California para Año Nuevo

Los residentes del sur de California pueden aprovechar los viajes gratuitos o con descuento en el transporte público a partir de este martes,cuando las agencias de transporte locales ofrecen servicios para recibir el Año Nuevo.

LA Metro ofrecerá viajes gratuitos en sus servicios de tren y autobús a partir de las 4 a.m. No se cobrarán tarifas hasta el 1 de enero, a las 3 a.m.

La agencia también brindará un servicio extendido las 24 horas en sus líneas de tren (A, B, D y E únicamente), mientras que las líneas C y K funcionarán hasta las 2 a.m.

Los clientes también pueden recibir viajes gratis en Metro Micro, su servicio de viajes compartidos, utilizando el código Ring25 el 31 de diciembre, dijeron los funcionarios de Metro.

Se espera que LA Metro agregue trenes temprano por la mañana en su Línea A el 1 de enero para ayudar a las personas a llegar a tiempo para el Desfile Anual del Rose Bowl. Las líneas de tren ligero A, C, E y K de Metro funcionarán con sus servicios habituales de 10 minutos durante el día.

Los clientes pueden conectarse a la línea A de Metro en Union Station en el centro de Los Ángeles para acceder fácilmente a la ruta del desfile.

Metrolink agregará trenes temprano por la mañana en las líneas Ventura County, Orange County y 91/Perris Valley el día de Año Nuevo, así como también ajustará el servicio en las líneas Antelope Valley y San Bernardino para que los trenes lleguen a Union Station entre las 7 y las 7:30 a.m.

Hasta el 1 de enero, Metro Bike Share será gratuito durante los primeros 30 minutos del viaje. Los clientes pueden canjear su viaje gratis seleccionando “1-Ride” en cualquier quiosco de Metro Bike Share, en línea o en la aplicación Metro Bike Share. El viaje se puede canjear varias veces usando el código promocional 010125.

Servicios en el condado de Orange

Para los residentes del Condado de Orange, la Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA) ofrecerá viajes en autobús gratuitos para sus rutas fijas, el 31 de diciembre, a partir de las 6:00 p.m., hasta el 1 de enero, a las 2:30 a.m. No se requerirán pases especiales.

“OC Bus ofrece una forma segura y confiable de llegar a destinos populares alrededor del Condado de Orange, incluidos... el centro de Fullerton, Disneyland, Knott's Berry Farm y más”, dijo OCTA en un comunicado.

A las personas que planean viajar antes de las 6:00 p.m. se les pedirá que paguen la tarifa regular de $2, pero OCTA señaló que los jóvenes y los estudiantes universitarios ya disfrutan de viajes gratis con el pase Youth Ride Free (para pasajeros de 6 a 18 años) y el College Pass, que está disponible para estudiantes en los nueve colegios comunitarios del Condado de Orange.

Transporte para la exhibición de las carrozas

Después del desfile, se exhibirán carrozas cerca de Victory Park en Pasadena. Metro ofrecerá un servicio de transporte desde Sierra Madre Villa Station hasta el área de observación posterior al desfile desde las 12:30 hasta las 5:30 p.m.

El 2 y 3 de enero, el servicio de transporte desde Sierra Madre Villa Station funcionará desde las 6:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. Se aplicará la tarifa regular con transferencias gratuitas hacia y desde otros servicios de autobús cuando se use una tarjeta TAP.

El cronograma completo del servicio para el Desfile de las Rosas está disponible en https://bit.ly/408M4cv.

La oficina de convenciones y visitantes de Pasadena y los organizadores del Torneo de las Rosas, pusieron a disposición del público un número telefónico para ofrecer información sobre los eventos.

Mientras tanto, Metrolink ofrecerá su pase de vacaciones de $10 el día de Año Nuevo, lo que brinda viajes ilimitados en todo el sistema el día de la compra.

El pase está disponible en la aplicación móvil de Metrolink o en cualquier máquina expendedora de boletos de la estación bajo la opción “Boletos para eventos especiales”.

Los titulares de boletos de Metrolink obtendrán transferencias gratuitas a muchos operadores de transporte público local, incluidos los autobuses y líneas de tren de Metro.