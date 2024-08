Incendio destruye negocios en un centro comercial de Anaheim

Un incendio que ardió durante horas el miércoles por la mañana destruyó negocios en un centro comercial de Anaheim.

El incendio se reportó en la cuadra 1200 de South State College Boulevard, poco antes de las 5:30 a.m. Los bomberos en al menos cuatro camiones con escalera continuaron rociando agua sobre las estructuras más de tres horas después.

Entre los negocios del centro comercial se encuentran el club de entretenimiento para adultos Sahara Theatre, Subway, Taqueria El Poblano, el restaurante Tummy Stuffer, una licorería y un negocio de artículos de cocina y baño.

Los negocios estaban cerrados cuando comenzó el incendio. No se reportaron heridos.

Los detalles sobre la causa no estaban disponibles de inmediato. Las carreteras cercanas estaban cerradas.

