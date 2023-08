Arrestan a juez del condado de Orange por el asesinato de su esposa en Anaheim Hills

Un juez del condado de Orange fue arrestado por la muerte a tiros de su esposa en su casa en Anaheim Hills.

La policía respondió el jueves, alrededor de las 8 p.m., a la casa de Jeffrey Ferguson, de 72 años, juez de la Corte Superior del Condado de Orange, luego de un informe de un tiroteo en la residencia.

Los oficiales encontraron a Sheryl Ferguson, de 65 años, con al menos una herida de bala dentro de la casa.

La mujer murió en el lugar.

Ferguson fue arrestado en el lugar en la cuadra 8500 de East Canyon Vista Drive. Se encuentra detenido con una fianza de $ 1 millón.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English