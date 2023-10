Amarrada y dentro de un refrigerador: así encontraron a modelo en apartamento de Los Ángeles

Una modelo de 31 años que fue encontrada muerta dentro de su apartamento en el centro de Los Ángeles fue brutalmente golpeada, amarrada, y su cuerpo fue descubierto dentro de su refrigerador, según un informe de la autopsia publicado el viernes por el médico forense del condado de Los Ángeles.

Maleesa Mooney fue encontrada muerta en su apartamento en la cuadra 200 de South Figueroa Street alrededor de las 3:55 p.m., dijo la policía el 12 de septiembre. La causa de su muerte no fue revelada previamente, aunque la policía dijo que el caso estaba siendo investigado como un homicidio.

El cuerpo de Mooney fue encontrado dos días después de que otra modelo, Nichole Coats, de 32 años, fuera hallada muerta dentro de un departamento en el centro de la ciudad a menos de tres millas de distancia. La policía finalmente determinó que las muertes no estaban relacionadas, y el médico forense dictaminó esta semana que la muerte de Coats fue un accidente debido a la “toxicidad de cocaína y etanol”.

Por otro lado, el informe de la autopsia de Mooney señala evidencia de traumatismos contundentes, incluidas abrasiones, laceraciones y contusiones alrededor de la cabeza, el cuello, el cuerpo y las extremidades.

Según el informe del médico forense, Mooney fue vista con vida por última vez el 6 de septiembre en un video de vigilancia en su complejo de apartamentos. La policía fue a su apartamento el 12 de septiembre en respuesta a una llamada de su madre solicitando un control de asistencia social.

Los agentes que respondieron "encontraron el cuerpo de Mooney encajado dentro del refrigerador" con sangre en el piso afuera, según el informe de la autopsia.

Las muñecas y los tobillos de la mujer estaban atados, “y estas ataduras estaban amarradas entre sí detrás de su espalda con diversos cables electrónicos y prendas de vestir. Se encontraron prendas adicionales alrededor de su cara y cuello. Le metieron en la boca una aparente mordaza, hecha con una prenda de vestir”, según el informe.

El informe del médico forense señaló que las pruebas toxicológicas encontraron evidencia de uso reciente de cocaína.

El informe señaló que las lesiones traumáticas por objetos contundentes que sufrió “generalmente no se consideran una amenaza grave para la vida por sí solas”.

“Sin embargo, según las circunstancias en las que se encontró a Mooney, estas lesiones sugieren que probablemente estuvo involucrada en (un) altercado físico violento antes de su muerte”, según el informe.

El informe señala que la asfixia pudo haber influido en su muerte, y el papel que pudieron haber desempeñado el alcohol o las drogas "es incierto".

El informe concluye calificando la muerte como homicidio, provocado por “violencia homicida”.

Mooney era hermana de la cantante pop guyanesa Jourdin Pauline, quien publicó un homenaje a su hermana en Instagram tras su muerte.

“Mi corazón está destrozado, no puedo creer que ya no estarás aquí con nosotros. Eras tan cariñoso y tan amable con todos. Te aseguraste de que si comías, todos los que te rodeaban también lo hicieran. Abriste tus brazos a personas que no te merecían como amiga. ¡¡¡Eres lo mejor que le ha pasado a la vida de casi todas las personas que tocaste!!!”

Ella agregó: “¡¡¡La razón por la que soy yo es por ti!!! ... Mi primer mejor amiga, la que me enseñó todo lo que sé!!!!! ¿Cómo es posible? No estarás aquí. ... Esto se siente tan surreal. Sigo despertándome llorando pensando que estoy en un mal sueño. Conseguiremos justicia para ti, hermana mía. ¡¡¡Te prometo que no te irás en vano!!!”

La familia de Mooney indicó a principios de octubre que Mooney estaba embarazada de dos meses cuando murió. Sin embargo, el informe de la autopsia no menciona el embarazo.

El informe señala que si bien Mooney fue vista con vida por última vez el 6 de septiembre, el video de vigilancia del edificio de apartamentos mostró a un hombre no identificado usando su llave FOB para usar el ascensor del edificio y luego cargando bolsas de plástico a su apartamento.

Se instó a cualquier persona con información sobre el caso a llamar a Dets. Pierce o Marcinek de la División de Homicidios de la Oficina Central de LAPD al 213-996-4150 o al 877-LAPD-247. Cualquiera que desee permanecer en el anonimato puede llamar a L.A. Regional Crime Stoppers al 800-222-TIPS o visitar www.lacrimestoppers.org.