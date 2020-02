Alguacil del condado de Orange culpa a ley santuario por aumento del crimen

El alguacil del condado de Orange, Don Barnes, publicó el lunes datos que, según él, muestran un aumento en la reincidencia en el condado de Orange debido a la llamada ley de Estado Santuario, pero un experto en justicia penal de UC Irvine dijo que las encuestas estatales muestran poco o ningún impacto en las tasas de criminalidad.

Barnes dijo que el Proyecto de Ley 54 del Senado “ha hecho que nuestra comunidad sea menos segura. La ley ha dado lugar a nuevos delitos porque mis diputados no pudieron comunicarse con sus socios federales sobre las personas que cometieron delitos graves y representan una amenaza para nuestra comunidad si son liberados”.

La principal queja de Barnes con la ley son las nuevas reglas que restringen la cantidad de diálogo que las autoridades locales pueden mantener con las autoridades federales con los inmigrantes indocumentados.

“El experimento de dos años de ciencias sociales con las leyes de santuario debe terminar '', dijo Barnes. `` En lugar de proteger a nuestra comunidad de inmigrantes, la ley ha permitido que los delincuentes sean liberados, a menudo de nuevo en las comunidades de inmigrantes que se aprovechan y crean nuevas víctimas”.

Barnes dijo que 1.507 reclusos liberados de la Cárcel del Condado de Orange el año pasado figuraban como “detenidos de ICE”, lo que significa que las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas querían una notificación cuando el recluso estaba a punto de salir de la

cárcel. De ellos, 492 fueron transferidos a funcionarios de ICE.

La ley estatal restringe la notificación a los sospechosos más violentos. De los 1,015 reclusos exentos de una notificación a ICE, 238 fueron detenidos nuevamente por nuevos delitos en el condado, dijo Barnes. Los cargos incluyen asalto y agresión, violación y robo, dijo.

En 2018, había 1.823 reclusos en la cárcel del condado que tenían detenidos de ICE. El alguacil liberó a 823 de ellos ante las autoridades federales según lo permitido por la ley, pero otros 1.106 fueron liberados y 173 cometieron nuevos delitos en el condado, dijo Barnes.

Charis E. Kubrin, profesora de criminología en UC Irvine, dijo que dos estudios el año pasado sobre las leyes estatales de santuario en todo el país indicaron poco o ningún impacto en las tasas de criminalidad.

“Dos estudios publicados en 2019 analizaron el estado del santuario a nivel de ciudad en todo Estados Unidos '', dijo Kubrin a City News Services. “Ambos, en pocas palabras, revelan que la adopción de una política de santuario está asociada con una reducción de la delincuencia o no tiene ningún efecto sobre la delincuencia”.

Uno mostró una disminución en los robos y ningún efecto sobre los homicidios, dijo.

Otro estudio mostró un poco más de delincuencia, pero fue “muy pequeño y no estadísticamente significativo”, dijo Kubrin.

Kubrin está programado para este mes para informar sobre un estudio en el que trabajó para California. Ella no puede publicar los resultados antes de la conferencia en Seattle, dijo.

Kubrin cuestionó las estadísticas de Barnes, diciendo que los aumentos que indicó podrían deberse a otras causas además de la ley estatal del santuario.

“Lo que han presentado no me convence en absoluto”, dijo Kubrin. “Pero, para ser justos, podría ser que nuestros hallazgos a nivel estatal no se apliquen a todos los condados”.

Aun así, los datos de Barnes `` no son realmente un estudio '', dijo.

“El crimen y la reincidencia son impulsados por el hombre, muchos factores, no todos relacionados con las políticas”, dijo Kubrin, y agregó que los problemas de la falta de vivienda, la pobreza y la salud mental también contribuyen de manera significativa.