Alertas y consejos para encontrar un preparador de impuestos confiable

Tanto el Servicio de Rentas Internas (IRS) como el FBI quieren asegurarse de que esta temporada de impuestos usted reciba su reembolso a tiempo y completo, pero con cuidado para no caer en manos de personas no éticas, o incluso con intenciones de perjudicarlo.

Este año, la temporada de impuestos podría ser más difícil para muchas familias porque no habrá pagos de estímulo económico, y algunos créditos tributarios que se implementaron debido a la pandemia, regresan a sus niveles del 2019.

“El reembolso este año es significativamente menor”, dijo Alejandra Castro, vocera del IRS.

Por ejemplo, el año pasado, por cada dependiente que calificaba, el contribuyente podía recibir hasta $3,600. Pero este año, serán sólo $2,000, volviendo a los niveles del 2019. Lo mismo sucede con el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, que baja de $1,500, a $500, y el Crédito por Cuidado de Niños y Dependientes, ahora será de un máximo de $2,100, cuando el año pasado era de $8,000.

Justamente por todos estos cambios, es importante que se asesore bien, y vaya con un preparador de impuestos que sepa lo que está haciendo

“Recuerden pedirle cuáles son sus credenciales, recuerde que unos son calificados y otros se aprovechan de la ocasión, y montan puestos”, dijo Castro.

Para asegurarse de que su preparador tenga sus credenciales al día, visite Irs.Treasury.Gov con su código postal y el nombre del preparador obtendrá los resultados.

Y aun cuando crea que ha encontrado a un buen preparador, esté alerta, el FBI nos dijo cuáles son claras señales de que algo no está bien:

Por ejemplo, preste atención si “el preparador dice que puede obtener un reembolso mucho mayor que el que recibió el año pasado”, dijo Paul Peschka, vocero del FBI.

También, desconfíe si el preparador le dice lo siguiente “que el reembolso de los impuestos se depositará en la cuenta bancaria del preparador, y deduce una gran tarifa antes de pagarle el resto de su reembolso”, agregó Peschka.

Además, exija que su declaración se presente de forma electrónica, pero pida que le impriman una copia, ya que si no lo hacen es otra alerta roja.

Y muy importante, no la firme hasta haberla revisado muy bien y detenidamente, no se deje presionar, y asegúrese de que los datos sean correctos, porque al final, es usted quien será responsable ante el IRS si se solicitan deducciones que no le corresponden.

Finalmente, no deje en manos de preparadores de impuestos sus documentos personales, como su tarjeta de seguro social. Recuerde que ellos solo están llenando formularios, y no requieren quedarse con sus documentos confidenciales.