Actor de ‘Succession’ y ‘Ferris Bueller’s Day Off’ involucrado en accidente contra pizzería de Hollywood

El actor de "Succession" y "Ferris Buehler's Day Off", Alan Ruck, estuvo involucrado en una colisión entre varios carros el martes por la noche en una intersección de Hollywood donde una camioneta terminó parcialmente dentro de una pizzería de Hollywood, dijeron dos fuentes policiales a NBC News.

Al menos una persona fue hospitalizada el martes después de que una camioneta eléctrica Rivian R1T chocó contra dos vehículos detenidos en una intersección de Hollywood antes de estrellarse contra la pizzería Raffallo. Las víctimas heridas no fueron identificadas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

NBC News se comunicó con representantes de Ruck, quienes no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

El accidente se informó poco después de las 9:00 p.m. cerca de la intersección de La Brea Avenue y Hollywood Boulevard. El video de la cámara de seguridad mostró que la camioneta chocó por detrás a un automóvil en un semáforo y luego golpeó a una SUV BMW antes de que terminara parcialmente dentro de Raffallo's Pizza.

El LAFD dijo que un hombre de 32 años fue trasladado a un hospital luego del accidente. No se ha informado la gravedad de las lesiones de ese individuo y las autoridades no dijeron si el hombre estaba caminando o en uno de los vehículos involucrados en el accidente.

La policía de Los Ángeles dijo que el accidente está bajo investigación.

TMZ fue el primero en informar sobre la participación del actor en el accidente.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.