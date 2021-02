Agentes del alguacil asistirán a audiencias de libertad condicional en ausencia de fiscales

En una carta enviada este miércoles al fiscal principal del condado, el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, preguntó por qué se ha prohibido a los fiscales adjuntos de distrito asistir a las audiencias de libertad condicional y prometió que los representantes de su departamento aparecerían en nombre de las familias de las víctimas para darles “una voz”.

Villanueva le dijo al fiscal de distrito, George Gascon, que el departamento del alguacil tradicionalmente ha escrito cartas expresando preocupaciones de seguridad pública cuando un prisionero estatal tiene programada una audiencia de libertad condicional, y que él “no puede entender por qué su oficina prohíbe a los fiscales asistir a las audiencias de libertad condicional”

“El propósito de esta correspondencia es notificarle, si a los fiscales ya no se les permitirá asistir a las audiencias de libertad condicional, el LASD asistirá a las audiencias de libertad condicional en ausencia de sus fiscales '', escribió el alguacil. `` A pedido de los familiares, LASD hará todo lo posible para que las víctimas tengan voz en la mesa para abordar sus inquietudes”

Villanueva señaló que el departamento del alguacil continuará “escribiendo cartas en oposición'' y asistirá virtualmente a las audiencias de libertad condicional o hará que los investigadores viajen a las audiencias de libertad condicional en persona cuando sea apropiado.

Poco después de que asumiera el cargo en diciembre, Gascón emitió una directiva sobre las llamadas “audiencias de libertad condicional de por vida” que indicaba que la “política predeterminada de la oficina es que no asistiremos a las audiencias de libertad condicional y apoyaremos por escrito la concesión de libertad condicional para una persona que ya ha cumplido su período mínimo obligatorio de encarcelamiento, definido como su MEPD (Fecha de libertad condicional mínima elegible), YEPD (Fecha de elegibilidad de libertad condicional para jóvenes) o EPD (Fecha de libertad condicional para personas mayores)”.

La directiva señaló que “si el CDCR (Departamento Correccional y Rehabilitación de California) ha determinado en su Evaluación Integral de Riesgos que una persona representa un riesgo 'alto' de reincidencia, el DDA (fiscal adjunto de distrito) puede, en su carta, tomar una posición neutral sobre la concesión de la libertad condicional”.

La directiva también señaló que el delito por el que alguien es condenado es `` de valor limitado al considerar la idoneidad de la libertad condicional años o décadas después '', que el valor de la aportación de un fiscal en las audiencias de libertad condicional es `` también limitado '' y que “actualmente, se están cumpliendo condenas que son mucho más largas que las ya largas condenas mínimas obligatorias impuestas ''.

La oficina continuará “cumpliendo con su obligación de notificar y asesorar a las víctimas según la ley de California, y está comprometida con un proceso de curación y justicia restaurativa para todas las víctimas”, según la directiva, que se emitió el 7 de diciembre.

La carta del alguacil a Gascon llega menos de dos semanas después de que un panel de la junta estatal de libertad condicional recomendara la libertad condicional para Bruce Davis, un antiguo seguidor de la familia Manson que fue condenado por dos asesinatos en 1969. La Oficina del Fiscal de Distrito no reveló si apoyaba o se oponía a la libertad condicional de Davis, o tuvo un abogado presente en la audiencia de idoneidad de la libertad condicional, pero uno de los primos de la víctima le dijo posteriormente a la estación hermana NBC4 que no tenía a nadie que hablara por ella.

Davis, ahora de 78 años, ha sido considerado apto para libertad condicional en seis ocasiones anteriores, y tres gobernadores revocaron la recomendación de libertad condicional.

Más recientemente, el gobernador Gavin Newsom bloqueó la liberación de Davis en noviembre de 2019. Los exgobernadores Jerry Brown y Arnold Schwarzenegger también habían revocado la recomendación de la junta de libertad condicional.

Davis fue condenado en 1972 por asesinato en primer grado y conspiración por la muerte a puñaladas del músico Gary Hinman, el 25 de julio de 1969, en su casa de Topanga Canyon y el asesinato de Donald “Shorty” Shea, quien fue visto con vida por última vez el 27 de agosto de 1969.

Davis no estuvo involucrado con otros seguidores de Manson en los asesinatos de la actriz embarazada Sharon Tate y otras cuatro personas en una casa alquilada de Benedict Canyon, el 9 de agosto de 1969, o las muertes a puñaladas del dueño de una tienda de comestibles Leno La Bianca y su esposa, Rosemary, un día después, en su casa de Los Feliz.

El ex fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Steve Cooley, que ocupó el cargo de 2000 a 2012, dijo a City News Service el mes pasado que se está organizando un grupo de abogados para comparecer en audiencias de libertad condicional en nombre de las víctimas y sus familias, a quienes dijo que de otra manera no tendría “ningún defensor” en las audiencias si los fiscales adjuntos de distrito no viajan a las audiencias.

Cooley también se ha asociado con un grupo de exfiscales para brindar representación pro bono en los tribunales a las víctimas y sus familias que se ven afectadas por la serie de directivas impuestas por Gascón, una de las cuales requiere que los fiscales busquen la desestimación de las alegaciones de circunstancias especiales que podría resultar en sentencias de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Algunos jueces se han negado a desestimar las ofertas de la Fiscalía de Distrito para desestimar esas acusaciones.

Gascon no respondió de inmediato a la carta del alguacil.