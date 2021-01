Fiscal del condado de Sacramento ataca a Gascón y bloquea su jurisdicción sobre crímenes allí

El fiscal jefe del condado de Sacramento ha informado al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, que su oficina ya no le otorgará jurisdicción sobre ningún delito que involucre al condado de Sacramento debido a las directivas especiales de Gascón que han sido criticadas por los defensores de las víctimas por ser demasiado blandas con el crimen.

Gascón hizo campaña por la reforma de la justicia penal, pero muchos se sorprendieron por los extremos que anunció al asumir el cargo que los fiscales ya no perseguirían la pena de muerte, juzgarían a los menores como adultos, buscarían una fianza en efectivo por delitos menores y no graves, delitos no violentos, o agregar pandillas y otras mejoras a las denuncias penales.

En una carta enviada a la oficina de Gascón el lunes, la fiscal de distrito Anne Marie Schubert calificó muchas de las directivas como "ilegales e inconstitucionales".

"Sus Directivas Especiales no son solo extremas, sino que indudablemente causarán estragos en las víctimas de delitos y sus derechos constitucionales", decía la carta. "Su falta de preocupación por sus derechos y seguridad me preocupa mucho. Además, debido a que el crimen no tiene fronteras, estas Directivas Especiales tendrán un impacto mucho mayor que en el condado de Los Ángeles solamente. Más bien, las víctimas en todo California se verán afectadas negativamente y la seguridad de todos los californianos estarán en peligro".

"… por la presente se le notifica que, como Fiscal de Distrito Electo del Condado de Sacramento, nunca le otorgaré jurisdicción sobre ningún delito que involucre al Condado de Sacramento mientras estas políticas suyas permanezcan vigentes".

Cuando los delitos ocurren en varios condados, los fiscales de esos respectivos condados deben acordar el lugar para el enjuiciamiento.

City News Service recibió una copia de la carta el lunes por la noche. Los intentos de llegar a la oficina de Gascón durante la noche para una reacción no tuvieron éxito de inmediato.

Las directivas han generado una fuerte oposición de los defensores de las víctimas desde que se emitieron el 7 de diciembre.

Gascón, quien derrotó al ex fiscal de distrito de dos mandatos Jackie Lacey en una segunda vuelta en las elecciones de noviembre, cedió a la presión unas semanas después de su mandato al enmendar su directiva para eliminar las mejoras en las sentencias y permitirlas en los casos que involucran a las víctimas más vulnerables y en casos específicos " circunstancias extraordinarias. Dijo entonces que su oficina buscaría mejorar las sentencias en delitos de odio, delitos contra niños y ancianos y otros delitos que cumplan con ciertos criterios.

A fines de diciembre, el sindicato que representa a los fiscales del condado de Los Ángeles presentó una demanda en la que impugnaba las directivas para eliminar las alegaciones de tres strikes y algunas mejoras en las sentencias, alegando que las medidas violan la ley estatal.

Gascón dijo entonces que su nuevo enfoque "requerirá algunos ajustes y una tolerancia al cambio", y agregó que "invito a un debate abierto y respetuoso basado en los hechos, sin embargo, la gente ha hablado, la dirección es clara y, al final, todos queremos las mismas cosas, seguridad e igualdad de justicia ante la ley".

El lunes, el ex fiscal de distrito del condado de Los Ángeles Steve Cooley y aproximadamente una docena de ex fiscales anunciaron que se han unido para brindar representación gratuita a las víctimas y sus familias que se ven afectadas por las directivas.

También el lunes, un juez dijo que permitiría que la fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, retomara la jurisdicción en un caso que involucra presuntos crímenes cometidos en el condado de San Diego por un hombre que también está acusado de los tiroteos fatales en 2019 del ayudante del alguacil del condado de Los Ángeles, Joseph Gilbert. Solano en Alhambra y Dmitry Alekseyevich Koltsov en el centro de Los Ángeles.

Rhett Nelson ha sido acusado de cinco robos a mano armada en el área de San Diego, en un caso originalmente entregado a los fiscales de Los Ángeles. Stephan dijo que quería la libertad de imponer una sentencia más estricta si su oficina gana una condena.

Gascón, quien anteriormente fue fiscal de distrito de San Francisco, ha dicho que tiene un "mandato del público" para revertir las políticas duras contra el crimen del pasado que dijo "socavan la rehabilitación, exacerban las desigualdades raciales y de otro tipo en nuestro sistema de justicia. y diezman familias y comunidades. También están llenando cárceles y cárceles y exacerbando la pandemia de COVID tras las rejas".

Black Lives Matter Los Angeles ha apoyado las políticas, diciendo que los angelinos eligieron a Gascón "porque quieren un cambio transformador, lo que significa el fin del encarcelamiento masivo, el complejo industrial-penitenciario y un sistema que criminaliza, ataca y penaliza injustamente a los negros, personas indígenas y otras personas de color".