Agente correccional del condado de Riverside enfrenta 18 cargos en caso extorsion sexual

Dos mujeres que acusaron de extorsión sexual a un agente correccional del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside mientras estaban reclusas están empoderando a otras posibles víctimas para que se presenten.

En una conferencia de prensa celebrada el martes, dos mujeres instaron a otras personas a denunciar si creen que fueron víctimas de Christian Heidecker, de 32 años.

Heidecker, quien enfrenta 18 cargos por delitos graves por presunta extorsión sexual, se entregó dos semanas después de que el Departamento del Alguacil del condado de Riverside fuera notificado de las acusaciones el 31 de agosto.

El depredador habría fingido ser una joven con una agencia de modelaje.

“Sólo quiero que todas las demás chicas no tengan miedo”, dijo una acusadora. “Sé que nos dicen que no tenemos ninguna posibilidad, pero aquí estoy para decirles que sí la tenemos”.

Heidecker, que se encuentra en licencia administrativa remunerada, está acusado de participar en actos sexuales con reclusas bajo detención domiciliaria. Ahora enfrenta cargos que incluyen violación, soborno y extorsión.

“Estamos aquí porque nos gustaría que otras víctimas se presentaran y no tuvieran miedo del departamento del alguacil, aunque esto es muy difícil y es una situación muy aterradora para nosotros porque nuestra libertad está en sus manos”, dijo un segundo acusador.

Según los abogados de las mujeres, el departamento está acusado de participar en un encubrimiento en un esfuerzo por mantener callada al menos a una de las presuntas víctimas.

“La hicieron firmar un 1099, un acuerdo de liberación a cambio de $1,000 para que mantuviera la boca cerrada”, dijo la abogada Denisse Gastelum.

En un comentario a NBC4, un portavoz del condado de Riverside emitió la siguiente declaración:

“Los acuerdos previos al litigio no contienen lenguaje de confidencialidad. De hecho, como este caso específico involucra una investigación penal en curso, estas mujeres pueden testificar en un juicio penal. Caracterizar cualquier acuerdo previo al litigio como un esfuerzo por comprar el silencio es una clara caracterización errónea.

No es raro buscar un acuerdo antes del litigio para evitar el tiempo y los gastos para ambas partes asociados con las demandas.

El condado recibió este reclamo hoy y lo revisará minuciosamente para determinar los próximos pasos”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.