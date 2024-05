Ladrones utilizan ingeniosa táctica para intentar robar una vivienda en Torrance

Cámaras de seguridad de una residente de Torrance captaron el momento en que ladrones utilizaron una ingeniosa nueva táctica para intentar entrar a robar a su vivienda.

Los ladrones no lograron robar nada de la vivienda, pero continúan a la fuga y las autoridades continúan en búsqueda de ellos.

Undine Schwarz dice que se encontraba manejando a una hora de distancia de su hogar cuando la alarma de su casa fue activada.

Al llegar al lugar, ubicado sobre la calle Linda en Torrance, la policía le informó que un ladrón había logrado entrar por la puerta trasera de la vivienda.

“Mi primera reacción fue oh mi dios, porque no vi el video hasta que llegó la policía”, dijo Schwarz.

Y es es que un video de su cámara de seguridad le había mostrado 10 minutos antes de que ocurriera el incidente, a una mujer tocando a su puerta pretendiendo repartir una pizza.

Algo que en su momento Schwarz ignoró, pensando que se trataba de una equivocación. Pero después se dio cuenta que mientras la mujer tocaba la puerta y nadie respondía, un hombre encapuchado caminaba hacia la parte trasera de la casa.

“Quiero que todos estén atentos, asegúrese de que no hay autos subiendo y bajando al azar en la calle, porque sólo están buscando gente que no está en casa”, dijo Schwarz.

Los trabajadores del área dijeron estar sorprendidos, pues el vecindario es muy seguro.

“Es como para ya no confiarte no? Cuando llegue alguien a entregarte algo, pues ya eso te pone en que pensar, si te pone en que pensar porque ya te van a entregar algo y ya van con su táctica de robarte”, dijo Iris Martinez.

Por su parte, autoridades declaran que estos robos están ocurriendo en diferentes partes del condado de Los Ángeles y advierten que también hay otro tipo de técnicas de robo.

“Han habido personas que se acercan a los hogares, disimulando como que estan vendiendo ya sea paneles solares o que tambien estan vendiendo cosas de seguridad para los hogares, si una persona no ha requerido un presupuesto y no está esperando que lleguen estos empleados, por favor de no abrir la puerta, para que de esa forma las personas no sepan quién exactamente está dentro del hogar y no vayan a ser víctimas de algún fraude”, dijo Miguel Meza.

Si usted reconoce a las personas que aparecen en el video o ha sido víctima de un crimen como este, por favor contacte de inmediato a la policía.