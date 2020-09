Advierten sobre falsos correos electrónicos que pretenden venir del censo

La fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, advirtió este viernes al público sobre una estafa en la que los timadores envían correos electrónicos que dicen ser representantes de la Oficina del Censo de Estados Unidos y solicitan información como números de cuenta del Seguro Social, cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

“Mientras se realiza el censo de este año, tenga cuidado de que su información no caiga en las manos equivocadas'', dijo Lacey en un mensaje de video publicado en relación con la alerta semanal #FraudFriday de su oficina. “Los estafadores pueden aprovechar esta oportunidad para intentar robar su información personal”

El fiscal de distrito advirtió a las personas que estén atentas a los correos electrónicos de alguien que afirme ser de la Oficina del Censo.

“Si bien puede completar el censo en línea, la Oficina del Censo no enviará correos electrónicos no solicitados y nunca le pedirá su número de Seguro Social o detalles bancarios o de tarjeta de crédito, ni solicitará dinero o donaciones '', dijo Lacey. `` Y si recibes un correo electrónico como este, simplemente elimínelo. No haga clic en ningún enlace ni abra ningún archivo adjunto”.

También advirtió a las personas que verifiquen la identidad de cualquier persona que vaya de puerta en puerta y afirme estar en la Oficina del Censo de Estados Unidos, asegurándose de que tengan una identificación válida con su fotografía, una marca de agua del Departamento de Comercio de Estados Unidos y una fecha de vencimiento válida. Cualquier persona que tenga más preguntas sobre la identidad de un trabajador puede comunicarse con la Oficina del Censo de Estados Unidos al 844-330-2020.

Lacey, quien señaló que es ”importante que todos participen” en el censo, instó al público a llamar a su agencia local de aplicación de la ley si la persona que dice ser un trabajador de la Oficina del Censo de Estados Unidos no trabaja realmente para la agencia.