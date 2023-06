Fiscal general de California advierte sobre estafas dirigidas a personas mayores

Cada año, los estafadores roban millones de dólares a personas mayores desprevenidas y, según el fiscal general de California, Rob Bonta, es un problema que solo empeora.

“Es importante hablar sobre el abuso de ancianos. A veces hay estigma, vergüenza, bochorno. Nadie debería avergonzarse”, dijo Bonta.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Bonta habla de ladrones que atacan a las personas mayores estafándolas a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos.

Compañía Ganadores Inversiones Bienes Raíces es acusado de estafar más de $30 millones a través de su programa financiero.

Es un problema importante que afecta a miles de personas en todo el estado, incluida la propia madre de Bonta, Cynthia.

"Ella es amorosa y confiada. Tampoco es muy experta en tecnología", dijo Bonta.

La madre de Bonta fue victimizada dos veces y le robaron dinero.

“Una fue la estafa del cliente de soporte técnico y la otra fue que tenemos fotos vergonzosas de usted que publicaremos”, dijo Bonta.

Es por eso que los funcionarios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley realizaron una conferencia de prensa en el centro para personas mayores de Dale en el centro de Riverside para advertir a las personas mayores sobre el problema creciente.

Algunos dicen que ya han sido atacados, como Jaime Beltrán, quien dice que un estafador la llamó recientemente diciendo que era de Amazon.

Al abrir una carta que le llegó en un sobre muy formal, un televidente se encontró con una oferta de trabajo y un cheque, lo cual le pareció sospechoso, y estaba en lo correcto. Telemundo 52 Responde investigó esta estafa.

“Intentaron entrar a mis cuentas de tarjetas de crédito, mis cuentas bancarias. Estaba en pánico y asustado”, dijo Beltrán.

Debbie Barrozo dice que le enviaron un correo electrónico falso de Wells Fargo, pero inmediatamente lo informó a la compañía. Ella dice que, lamentablemente, muchas personas mayores son vulnerables.

"Muchos de ellos se sienten solos y piensan que este es un amigo, ya sabes, confían tan fácilmente", dijo Barrozo.

"Cada año, los adultos mayores pierden casi $3 mil millones de dólares debido a fraudes y esquemas financieros", dijo Bonta.

La Policía de Mesa está advirtiendo sobre una nueva modalidad de estafa que está afectando a la comunidad hispana. Específicamente a aquellas personas que se benefician de las limpiezas espirituales.

Bonta dice que hay múltiples esquemas a tener en cuenta, incluidas las estafas telefónicas, el fraude de inversiones, las estafas románticas y las personas que fingen ser amigos o familiares que necesitan dinero desesperadamente.

"Según el FBI, hubo más de 88,000 víctimas de fraude reportadas mayores de 60 años el año pasado", dijo Bonta.

Y dice que la pérdida financiera total ha aumentado en un 84% desde 2021.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que los ladrones a menudo son agresivos y tratan de intimidar a las personas mayores para que les den información personal. A veces también fingen ser policías.

Varias personas acudieron a Telemundo 52 Responde porque presuntamente perdieron miles de dólares que supuestamente prestaron. Un experto del FBI explicó cómo funcionan ciertos tipos de estafas para que esté alerta.

“La policía nunca lo llamará ni le enviará un mensaje de texto en un intento de obtener dinero de usted”, dijo el jefe Larry González del Departamento de Policía de Riverside.

Para obtener más información sobre cómo puede protegerse, visite el sitio web de AARP.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.