Acusan a oficial de LAPD de compartir fotos explícitas sin el permiso de su esposa

Un oficial de LAPD fue acusado esta semana de seis delitos menores por supuestamente compartir imágenes explícitas de su esposa, sin su permiso, con otros oficiales, según los registros judiciales.

El oficial Brady Lamas fue acusado en virtud de la relativamente nueva ley de pornografía de venganza de California, que hace que sea ilegal distribuir fotos privadas o explícitas de otra persona sin su permiso, cuando es probable que el hecho de compartirlas cause una angustia emocional grave.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Lamas, a través de un abogado, negó las acusaciones.

Prometen una inversión de miles de dólares, pero se quedan con el dinero y las cuentas de redes sociales.

Una solicitud de orden de restricción separada presentada en un tribunal civil por la esposa de Lamas, que también es oficial de LAPD, dijo que descubrió las imágenes y videos de ella por accidente en enero y dijo que cree que Lamas había usado las redes sociales y las aplicaciones de mensajería en su teléfono celular para enviar el material a otros oficiales varones.

La esposa dijo que hizo un informe del crimen con el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, que tomó el teléfono de su esposo como evidencia.

El LAPD dijo en una declaración escrita el jueves que Lamas fue retirado del trabajo policial y asignado a su casa poco después de la denuncia de la esposa en enero de 2022.

“El Departamento está cooperando plenamente con el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y la Oficina del Fiscal de Distrito en este asunto y está preocupado por la supuesta conducta fuera de servicio del oficial que no refleja los valores del Departamento de Policía de Los Ángeles”, dijo el comunicado. que no fue atribuido a un funcionario o vocero.

La abogada defensora de Lamas, Sharon Beth Marshall, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que se debe presumir que Lamas es inocente y que “lo protegeré enérgica y celosamente y haré todo lo que esté a mi alcance para mantener esa presunción”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles se ha ocupado de dos demandas recientes de empleados que involucraron a oficiales que compartieron fotos explícitas y, en ambos casos, las víctimas dijeron que el Departamento inicialmente no tomó en serio sus quejas sobre el intercambio de fotos.

START es un programa diseñado para identificar amenazas de alerta en las redes sociales.

En septiembre, un jurado en el centro de Los Ángeles le otorgó a la capitana del Departamento de Policía de Los Ángeles, Lillian Carranza, $4 millones, luego de que ella afirmó que los ejecutivos del Departamento ignoraron sus informes de que los oficiales estaban usando sus teléfonos celulares para compartir una foto falsa en topless que supuestamente era de ella. Carranza dijo que el episodio le ha causado una gran angustia emocional.

En 2020, la ciudad acordó pagar a la exdetective Ysabel Villegas, esposa del exsubjefe Jorge Villegas, alrededor de $1,5 millones.

Villegas introdujo la demanda después de que otro oficial la “torturó sexualmente” al compartir imágenes explícitas y amenazar con enviar imágenes explícitas a otros oficiales. Villegas también afirmó que sus esfuerzos para que el LAPD investigara no se tomaron en serio.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.