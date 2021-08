Acuchillan cinco veces a vendedor ambulante en Boyle Heights

LOS ÁNGELES, California - Un vendedor ambulante fue acuchillado cinco veces por un indigente en el área de Boyle Heights el miércoles por la tarde, y parte del dramático incidente fue captado en video.

La tarde del miércoles, el señor Nacho Torres y Fidencio Flores, ambos vendedores ambulantes muy conocidos en esa zona en las calles First y Gabriel García Márquez fueron salvajemente atacados al azar por un sujeto descrito como latino.

Don Nacho recibió cinco puñaladas y lo bueno es que se está recuperando.

Con violencia desmedida, un sujeto descrito como hispano, de 28 años, atacó a cuchilladas a don Nacho Torres cuando conversaba frente al puesto de venta de Fidencio Flores, quien vio como a su amigo casi lo mataban frente a sus ojos.

"Él gritaba de desesperación, y yo también para que no lo lastimara", dijo Flores, quien presenció la agresión.

"[El atacante] lo apuñaló como cinco veces”, dijo Dulce Terrazas, hija de la víctima.

El incidente ocurrió alrededor de las 5 p.m. en el área de Boyle Heights el jueves por la noche. Don Nacho continúa hospitalizado bajo observación, pero lo ocurrido ha traumatizado a sus seres queridos.



“Me dio mucha tristeza de oír que mi papá estaba en el hospital porque él no se mete con nadie”, dijo Terrazas.



El señor Flores tuvo que ser atendido por un ataque de pánico.



“Si no es que hubiera corrido, me hubiera picado a mí también, me siguió tres, cuatro pasos con la navaja”, contó Flores.



El atacante, que al parecer es un indigente, fue atrapado por la policía minutos después de la agresión, y se espera enfrente cargos por intento de asesinato.

La hija de la víctima asegura que irónicamente su padre siempre ayuda a las personas de la calle.



"Les da agua, les da lo que puede, y todavía vienen [los indigentes] y atacan a mi papá", dijo Terrazas.



Una cuenta en internet ha sido creada para ayudar a don Nacho, y allegados advierten a otros vendedores jamás confiarse de personas con actitud sospechosa.



“Mi papá no pensó que le iba a hacer algo, y esta noche está en el hospital con cinco puñaladas”, añadió Terrazas.

El señor Flores ha tenido que dejar de salir a vender, mientras se recupera del gran susto que pasó.



"Me da miedo, no quiero salir a la calle porque ahora pienso que cualquier persona indigente me va a atacar", dijo Flores.

A don Nacho le están evaluando una lesión en su hígado y su pierna para ver si requiere cirugía, pero según su familia, él está consciente y de buen ánimo. La familia de la víctima está pidiendo más seguridad, patrullaje y cámaras para esta área donde además hay varias escuelas.