Activistas urgen al presidente que implemente una reforma migratoria

Defensores de los derechos de los inmigrantes se reunieron en Los Ángeles el lunes para hacer un llamado urgente a los demócratas en el Senado para no abandonar las discusiones sobre los dreamers, trabajadores agrícolas y esenciales.

Activistas pro inmigrantes se reunieron en el centro de Los Ángeles para recordarle al Presidente Joe Biden que debe cumplir con su promesa de campaña.

“En su primer año dijo, ‘vamos a tener una reforma migratoria’, la ha trabajado, pero ahora resulta que por una observación de la parlamentaria del Congreso nos están diciendo que siempre no,” dijo el director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM por sus siglas en ingles), Francisco Moreno.

Una reforma migratoria que beneficiaría a cuatro sectores: trabajadores esenciales, agrícolas, dreamers, y tepecianos.

“Por qué hemos votado por el partido demócrata por muchos años, hemos sido fieles a ellos, ahora ellos nos tienen que responder, no nos pueden dejar abandonados en esta incertidumbre de más de 30 años de lucha”, dijo Gloria Saucedo de la coalición de “Quiero Mi Green Card”.

“Yo Quiero Mi Green Card” y la coalición de derechos plenos para los inmigrantes hacen un llamado urgente al Senado de los Estados Unidos para que no abandone los derechos de los inmigrantes durante la continuación del proceso de reconciliación.

“Que no le hagan caso a la opinión de la parlamentaria del Senado, es solo una opinión, no es una ley. El Senado es quien tiene el poder por mayoría para hacer lo que decidan hacer”, dijo Juan Jose Gutiérrez de One Stop Immigration Center.

Sacar a los inmigrantes de su estatus de indocumentados es lo que han estado pidiendo estos activistas por más de 40 años, y algunos aseguran ver el ánimo del movimiento caer.

“Se cansa uno, y se quiere olvidar de la lucha”, dijo el pastor Richard Estrada.

La lucha continuará, aseguran estos activistas que estarán esperando a las primeras dos semanas de octubre cuando los demócratas deberían retomar el tema en el Senado.

“Vamos a obtener una legalización para todas las familias indocumentadas”, dijo Saucedo.