Activistas en campaña contra el tercer mandato para Jackie Lacey

Durante casi tres años, Melina Abdullah ha llevado a docenas de manifestantes una vez por semana fuera del Salón de Justicia a pedir la expulsión del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, por no procesar los asesinatos cometidos por agentes de policía.

Miles más se unieron a Abdullah después de la muerte de George Floyd.

Cantos de "¡Jackie Lacey debe irse!" se hicieron eco entre los juzgados del centro varios días este mes. Los manifestantes izaron letreros que decían: "Enjuicie a los policías asesinos" y "¡Adiós Jackie!" y leyó los nombres de algunas de las más de 340 personas asesinadas por los agentes del orden del condado de Los Ángeles durante los ocho años que Lacey ha sido DA.

En todos los casos, excepto uno, Lacey encontró un tiroteo justificado o decidió no presentar cargos porque concluyó que el oficial podría ganar una absolución en el juicio.

"Todos se sorprenden cuando piensan en la cantidad de personas que han sido asesinadas por la policía o bajo custodia desde que Lacey asumió el cargo", dijo Abdullah, cofundador de Black Lives Matter-Los Ángeles. Ella criticó el apoyo financiero sustancial de Lacey de las organizaciones policiales por parecer "un quid pro quo".

Lacey es la primera persona y mujer afroamericana en ocupar el cargo de fiscal de distrito de Los Ángeles. Ella está buscando un tercer mandato en noviembre y ha tomado nota de las recientes multitudes, diciendo que "el peso de ellos y la cantidad de personas es sustancial, por decir lo menos".

Gases lacrimógenos y balas de goma se usaron para tratar de dispersar la gente exigiendo justicia por Andrés Guardado.

Pero a ella le preocupa menos el impacto de las manifestaciones que la incomprensión.

"No quiero que la gente piense que soy parcial o racista o que tengo miedo, o cualquiera de estas cosas poco halagadoras que se dicen", dijo Lacey a The Associated Press. "No debemos suponer que todos los que dicen que [los integrantes de] Black Lives Matter” no están preocupados también por la seguridad pública. Esa es una opción falsa que es mutuamente excluyente".

Lacey se mostró casi incapaz de obtener la mayoría de los votos necesarios para ser reelegida en las primarias de marzo contra dos contendientes que hacen campaña sobre plataformas para reformar el sistema de justicia penal. Se enfrenta a una segunda vuelta contra George Gascón, el ex fiscal de distrito de San Francisco y comandante de la policía de Los Ángeles por mucho tiempo, quien se encontraba en un distante segundo lugar.

La muerte de Floyd, un hombre afroamericano que gritaba que no podía respirar cuando un oficial blanco de Minneapolis presionó una rodilla en su cuello durante más de ocho minutos, ha provocado protestas en Los Ángeles durante más de tres semanas. Los manifestantes quieren reformas dramáticas en el sistema de justicia penal, y esa demanda podría dar forma a la campaña del fiscal de distrito.

Lacey, que creció en el sur de Los Ángeles y ascendió en las filas de la fiscalía local más grande del país, es vista como la candidata institucional de orden público. Gascón, quien emigró a Los Ángeles desde Cuba cuando era adolescente, se ha presentado como un reformador progresivo.

Gascón no se unió a las protestas, pero rápidamente condenó la muerte de Floyd y los abusos policiales. Tuiteó y emitió comunicados de prensa que respaldan los derechos de los manifestantes y denunció sus arrestos por infracciones de toque de queda, y pidió a Lacey que continúe sin buscar la fianza en casos penales no violentos de bajo nivel después de que se rescindiera una orden estatal impuesta durante la pandemia de coronavirus.

Los manifestantes se movilizaron en Compton para protestar la muerte del joven de 18 años que murió a manos de agentes del Alguacil el jueves.

Lacey no emitió una declaración hasta seis días después de la muerte de Floyd y ha estado un paso por detrás de Gascon al anunciar que no procesará a los infractores de toque de queda y continuará sin buscar libertad bajo fianza por delitos menos graves.

"Obviamente está reaccionando a la presión política de las elecciones", dijo Gascón. "Pero la motivación detrás de eso no está impulsada por sus preocupaciones y su deseo de ser considerada y humana, sino que están realmente motivados por la política de campaña que me dice que si fuera reelegida, volvería muy rápidamente a ser quien ella siempre ha estado”.

La campaña de Gascón, que fue financiada en gran medida en las primarias por contribuciones externas de un par de donantes ricos del norte de California, ha visto un aumento de interés desde que comenzaron las protestas. Tiene 200 nuevos voluntarios y recaudó más de $ 160,000, principalmente en donaciones con un promedio de $20, según su campaña.

Lacey, quien obtuvo la mayor parte de su apoyo primario indirectamente de los sindicatos de policía, criticó a Gascón por no procesar a la policía por tiroteos durante su tiempo como fiscal de San Francisco, aunque su portavoz, Max Szabo, dijo que ninguno de esos casos involucraba a sospechosos desarmados.

El sindicato que representa a los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles gastó $1 millón para torpedear a Gascón en la primaria como un "estafador" y líder fallido que huyó de San Francisco antes de que expirara su mandato.

El momento del forcejeo que acabó en una persona herida en Nuevo México.

Ha sido criticado por autorizar una ley que redujo algunos delitos graves a delitos menores, no haber acusado suficientes casos de delitos menores y por un fuerte aumento de los delitos contra la propiedad de San Francisco, en su mayoría robos de automóviles.

El crimen violento en San Francisco durante su mandato aumentó un 15%, aunque aumentó un 31% en el condado de Los Ángeles durante la mayor parte del tiempo en el cargo de Lacey, según un análisis de Los Angeles Times.

Lacey señala su historial de enjuiciamiento de dos docenas de oficiales por uso ilegal de la fuerza y ​​por ser actualmente el único fiscal del estado que tiene un caso pendiente contra un oficial en un asesinato: un cargo de homicidio involuntario contra un ayudante de un alguacil.

Tener el apoyo de la policía en un momento en que los manifestantes piden que la policía sea destituida podría lastimar a Lacey, dijo Eric J. Miller, profesor de derecho penal en la Facultad de Derecho de Loyola.

"Antes solía ser un resultado positivo neto en los días de la ley y el orden, y con eso quiero decir hace dos meses", dijo Miller. "Pero ahora, ‘tengo el respaldo del sindicato policial’ o más posiblemente Black Lives Matter, diciendo: ‘El sindicato policial apoya a Lacey’, es una señal muy diferente".

Lacey ha sido criticada por no presentar cargos por varios asesinatos policiales de alto perfil de sospechosos desarmados, incluido uno que involucra a Brendon Glenn, un hombre afroamericano sin hogar que había abordado a los clientes de un bar en Venice y recibió un disparo mientras luchaba con los oficiales que intentaban esposarlo. El entonces jefe de policía de Los Ángeles, Charlie Beck, solicitó cargos penales en el caso, pero Lacey dijo que no creía que pudiera ganar una condena.

Tyrone Howard, profesora de educación que dirige el Institute del Hombre Afroamericano de la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que dada la "larga y fea historia" que ha tenido el LAPD con las comunidades negras y latinas, había esperanza de que Lacey fuera diferente de su predecesora, quien nunca acusó a un oficial de un tiroteo en servicio.

Miles de personas se unieron a la causa y marcharon pacíficamente.

Desde el punto de vista de responsabilizar a la policía, Howard dijo: "Creo que ha habido una gran decepción porque con ella como afroamericana, la primera que ha estado en ese puesto, eso no ha sucedido en la medida en que la gente piensa que debería haber sido”.

Lacey dijo que la muerte de Floyd la obligó a considerar el desempolvar una idea que dejó de lado para evitar que los departamentos de policía investiguen a sus propios oficiales en tiroteos, aunque sabe que eso no será popular entre los jefes.

Lacey dijo que trató de tener conversaciones con Black Lives Matter, pero que los miembros quieren reunirse en foros más grandes, donde la han interrumpido y gritado.

Los manifestantes incluso se presentaron en su puerta antes del amanecer del día anterior a las primarias de marzo, lo que provocó que el esposo de Lacey apuntara con un arma a Abdullah y la amenazara con disparar. El incidente está bajo investigación por el fiscal general del estado.

Black Lives Matter no respalda candidatos y Abdullah no dirá que apoyará a Gascón.

"No podemos decir eso porque vamos a tener que protestar también contra él, estoy seguro", dijo Abdullah. "Solo sé que es imposible ser peor que Lacey".