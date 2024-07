Muere una persona tras tiroteo en el centro comercial Fashion Island en Newport Beach

Al menos una persona murió tras una llamada de emergencia sobre un tiroteo en el centro comercial Fashion Island en Newport Beach, informó el Departamento de Bomberos de Newport Beach, en el condado de Orange.

El incidente fue reportado a las 3:40 p.m. cerca de la tienda Barnes and Noble en la cuadra 401 de Newport Center Drive, informó la policía de Newport Beach (NBPD).

Según información preliminar, una persona recibió disparos y los sospechosos trataron de escapar en un carro. Mientras conducían en el estacionamiento, una mujer fue atropellada.

Tras el incidente se desató una persecución policial que finalizó entre Somerset Ranch Road y el bulevar Paramount en la ciudad de South Gate del condado de Los Ángeles.

Las autoridades han pedido a las personas que se alejen del centro comercial mientras se realizan investigaciones.

"NBPD está al tanto de un posible tiroteo en la zona. Hay varios agentes en el lugar garantizando la seguridad del público", informó el NBPD en la plataforma X.

Varias personas que estaban en el lugar dijeron a Telemundo 52 que efectivamente escucharon disparos.

Una mujer que estaba en la librería Barnes & Noble dentro del centro comercial dijo que ella y otras personas quedaron bloqueadas dentro del establecimiento mientras la policía investigaba en el lugar del crimen.

Una compradora también le dijo a Telemundo 52 que mientras estacionaba su carro para ir a un Starbucks en ese centro comercial, otro comprador la detuvo.

"Estaba estacionando mi auto. Y una chica se me acercó y me dijo que escuchó disparos y me dijo que abandonara el área", dijo la mujer.

Añadió que su amiga, con quien planeaba encontrarse en la cafetería, fue testigo de un intento de robo en el que tres hombres intentaban robarle a una mujer. Pero cuando intervino un buen samaritano, los tres presuntos ladrones se dieron a la fuga al parecer en un Camry amarillo.

Mientras huían, atropellaron a la mujer y dispararon tres veces, agregó la mujer.

La policía dijo que la investigación está activa. "Agentes están en la escena y la situación se está desarrollando", informó el NBPD.

Noticia en desarrollo.

Police Activity 🚔 pic.twitter.com/T2hJ5mpPwJ — Newport Beach Police (@NewportBeachPD) July 2, 2024

Noticia en desarrollo.