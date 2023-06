15 lugares para ver los fuegos artificiales este 4 de Julio en el sur de California

Los fuegos artificiales del sur de California son bien conocidos por su gran espectáculo, con música, actividades especiales previas, camiones de comida y otros detalles de celebración que agregan fuerza a la ocasión.

¿Adónde irás el martes 4 de julio de 2023 para ver el brillo de los juegos pirotécnicos?

Aquí hay 15 lugares festivos que ofrecen fuegos artificiales y/o drones el 4 de Julio de 2023. Su ciudad también podría tener eventos al aire libre, en la escuela secundaria o el parque, así que asegúrese de consultar sus fuentes locales.

Importante: antes de salir de casa, verifique si necesita un boleto o pagar estacionamiento para participar en el evento de fuegos artificiales que eligió. Examinar el sitio del evento en busca de excelentes puntos de vista también puede ser útil.

Además, verifique la hora de inicio, aunque muchos fuegos artificiales comienzan a iluminar el cielo nocturno alrededor de las 9:00 p. m., aproximadamente media hora después de la puesta del sol, algunos eventos pueden estar en su propia línea de tiempo peculiar.

Celebraciones del 4 de julio en Huntington Beach: ¿Listo para participar patrióticamente en una festividad que se anuncia como el "4 de julio más grande al oeste del Mississippi"? Los "Fuegos artificiales sobre el océano" es el cierre de una celebración de varios días, que incluye la carrera Surf City Run 5K y un desfile.

Celebración del 4 de julio: visitar Super Nintendo World o "Jurassic World" puede ser un destino y así disfrutar del espectáculto de Universal Studios Hollywood el Día de la Independencia.

Cuatro de julio en el Starlight Bowl: disfrute de THE RISING (un tributo a Bruce Springsteen) y un "espectáculo patriótico de fuegos artificiales" al final del concierto de Burbank el 4 de julio.

4 de julio Long Beach 2023: diríjase a Queensway Bay para un espectáculo de fuegos artificiales de cortesía que "se puede ver a lo largo de la costa" (aunque los lugares privilegiados se enumeran en el sitio del evento, dulce). ¿Buscas diversión al estilo de la Cuarta el lunes 3 de julio? Examine la acción en Alamitos Bay.

4 de julio en Dana Point: Doheny State Beach será un gran mirador para este espectáculo a gran escala, pero ¿quieres salir a las olas? Busca cruceros con cena de botes como Dana Wharf Sports fishing y Whale Watching.

Espectáculo del 4 de julio del concejal Bob Blumenfield: La entrada es gratuita a la fiesta en el Parque Warner Ranch, pero también hay una opción VIP con boleto. También habrá vendedores de artesanías y camiones de comida en el lugar. ¿El lugar? Woodland Hills, por supuesto.

4 de julio en Big Bear Lake: es un espectáculo de montaña ¿y ver los fuegos artificiales desde un sendero o desde la orilla del amado abrevadero? Eso puede suceder (solo lea los detalles antes de subir).

Día de la Independencia en Back Bay: melodías en vivo, camiones de comida y más convivencias de estilo veraniego adornarán esta fiesta, que está cerca, oh sí, del parque acuático inflable Newport Dunes.

Espectáculo de fuegos artificiales: el centro de eventos y ferias de Antelope Valley en Lancaster es el lugar para el entretenimiento exuberante de la noche. Una presentación de motocross y vendedores de comida también serán parte de la escena de celebración.

Celebración anual del 4 de julio de Pacific Palisades: Sin objeciones, el 4 de julio es sinónimo de Palisades, donde se lleva a cabo un desfile diurno, 5K, 10K, Kids on Bikes y otras actividades encantadoras.

4 de julio Fuegos artificiales en Knott's Berry Farm: el parque temático de Buena Park estallará con la "fanfarria emocionante" a partir de las 9:30 p.m. el 4 de julio. Necesitarás un boleto para visitar el parque temático, que recientemente inauguró el Fiesta Village reinventado.

Hollywood Bowl: el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio del hito cultural con The Beach Boys agregará "Good Vibrations" no a uno sino a tres espectáculos el 2, 3 y 4 de julio. Navegue por el sitio del lugar para obtener boletos, información de transporte y más.

Let Freedom Ring en Six Flags Magic Mountain: Coca-Cola presenta cuatro noches llenas de fuegos artificiales en el parque temático de Valencia (se requiere entrada para ver el espectáculo desde el interior del destino). La diversión comienza el 1 de julio.

Espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Marina del Rey: diríjase a Fisherman's Village o Burton Chace Park para ver el evento sobre el océano mientras disfruta de un espectáculo de música sincronizada. Hay otros lugares no muy lejanos para ver sin las melodías, incluido Venice Pier.

La Jolla Beach & Tennis Club: ¿Buscas un espectáculo sobre la costa con docenas de drones deslumbrantes? Dirígete al "extremo sur de Kellogg Park" para admirar la iluminación, que comienza a las 8:45 p. m. el 4 de julio.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.