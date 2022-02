Sigue vigente que redes sociales sean requeridas en solicitud de visa de EEUU

SAN DIEGO- La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió mantener una política de la era del ex mandatario, Donald Trump, en la cual todos los solicitantes de visas desde cualquier país deben proveer al personal de inmigración su información de redes sociales.

En las solicitudes se debe proporcionar los usuarios de redes sociales como Facebook e Instagram, como medida de seguridad.

Esta práctica, antes del 2018, se implementaba con solicitantes de visas a Estados Unidos provenientes de países patrocinadores del terrorismo o donde operaran grupos terroristas y radicales.

“Cuando hablamos de visas, hablamos de visa de turista, visa de empleos, estudiantes y en ocasiones las de residencia cuando se está haciendo por el Departamento de Estado en una oficina consular”, explicó Haim Vasquez, abogado de inmigración.

Hace cuatro años, cambió a ser un requisito por parte del Departamento de Estado, y durante la administración de Biden se mantiene.

“El gobierno pide ahora el requisito que cada persona debe presentar información acerca de sus redes sociales por los últimos cinco años”, dijo Benjamín Prado, del Comité de Amigos Americanos. “La administración Biden ha arrastrado, ha continuado políticas que no van con el cambio que anunció hace más de un año”.

Una querella presentada en el Distrito de Columbia en contra del Secretario de Estado y el de Seguridad Nacional, confirmó que los defendidos no anticipan ningún cambio inminente a las políticas del departamento de Estado sobe el asunto en litigio.

“Somos muy críticos de esta política porque lo que intenta es callar voces. De invadir de una cierta manera esa confianza que uno tiene y ser critico de alguna política norteamericana en el exterior”, agregó Prado.

En respuesta al litigio en contra de esta política, el Departamento de Estado dijo que la aplicación de cuestionarios durante la aplicación de visas desde el extranjero, no van en contra de la Primera Enmienda, pues este procedimiento afecta a ciudadanos no estadounidenses que buscan ingresar a Estados Unidos, por lo cual no poseen los derechos de la Primera Enmienda al pedírsele que provean información de sus redes sociales.

Según el Departamento de Estado, ellos continuarán con esa política como otra vía para comprobar para verificar que la información que proveen los solicitantes de visas sea fidedigna.