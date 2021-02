María Cruz, una inmigrante ecuatoriana, cruzó la frontera a Estados Unidos con el plan de reunirse con su esposo en Nueva York, sin imaginar lo que depararía el destino.

Y es que, en la madrugada del viernes, cayó a un pozo de 50 pies de profundidad donde permaneció por varias horas. Asustada, llamó a su esposo, Néstor Miguel Rojas.

“Me supo decir que se había asustado, creo de alguien que la estaba siguiendo y no se percató del pozo que estaba ahí y cayó. Me llamó y me dijo que no podía moverse porque no sentía las piernas y que tenía bastante miedo porque una culebra estaba frente a ella,” explicó Rojas.

Afortunadamente, la serpiente no la mordió. María pudo llamar al 9-11 y agentes de la Patrulla Fronteriza del sector Laredo dieron con ella.

“Estoy inmensamente orgulloso de la labor de nuestros agentes por localizar y rescatar a esta mujer severamente lesionada,” dijo Matthew J. Hudak, jefe de la Patrulla Fronteriza de Laredo. “Este incidente muestra los peligros que migrantes encaran mientras intentan entrar ilegalmente a los Estados Unidos y sirve como recordatorio del porqué es mejor quedarse en sus países y no emprender esta peligrosa travesía,” agregó.

Noticias Telemundo 40 habló en exclusiva con el esposo de María quien se encuentra en Nueva York y no ha tenido noticias de ella y está desesperado por reunirse con ella, pues teme que sea deportada.

“Lo único que sé es que tiene una fractura en una pierna y lesiones en la espalda, pero en realidad no se en qué hospital está ni qué pasará con ella,” comentó Rojas.

Maria está en un hospital de Corpus Christi, donde está siendo atendida y permanece bajo custodia federal, mientras su esposo pide clemencia por su estado de salud.

“A ver si existe la posibilidad de que ella se quedara por lo menos hasta que se recupere porque en esa situación, imagínese es una fractura de una pierna y lesionada la espalda, no sé si podrá volver a caminar… no sé,” dijo Rojas.

Noticias Telemundo 40 se comunicó con el consulado de Ecuador en Houston y funcionarios afirmaron que ya están enterados del caso y que están trabajando con la Patrulla Fronteriza, así como indicaron que se estarán comunicando con el esposo de maría para brindarle apoyo.