Alcalde de Los Ángeles califica de “truco despreciable” el transporte de migrantes desde Texas

Docenas de inmigrantes, que llegaron en autobús al centro de Los Ángeles el miércoles, fueron enviados desde Texas en una medida que el alcalde de la ciudad calificó de “truco despreciable” para la que la ciudad se había estado preparando.

En un comunicado, Bass dijo que la ciudad tenía un plan y que un equipo de gestión de emergencias, la policía, los bomberos y otras agencias se enteraron de la llegada de los migrantes cuando el autobús se dirigía al sur de California.

“Esto no nos tomó por sorpresa, ni nos intimidará”, dijo Bass. “Ahora, es hora de ejecutar nuestro plan.

Un grupo de migrantes llegó el miércoles a Union Station en el centro de Los Ángeles en un autobús desde Texas, según informó Greg Abbott, gobernador de ese estado.

“Poco después de asumir el cargo, ordené a los departamentos de la ciudad que comenzaran a planificar en caso de que Los Ángeles fuera el receptor de un truco despreciable que los gobernadores republicanos se han encariñado tanto”.

Cuarenta y dos personas, incluidos algunos niños, fueron dejadas en Union Station alrededor de las 4 p.m. y estaban siendo atendidas por agencias de la ciudad y organizaciones caritativas, dijo la oficina del concejal de la ciudad de Los Ángeles, Kevin de León.

Los inmigrantes estaban recibiendo ayuda inicial en la iglesia católica croata de St. Anthony, cerca del centro.

En un mensaje publicado en su página de Facebook, la iglesia dijo que está sirviendo como un lugar para procesar a los migrantes, quienes serán recogidos por familiares o patrocinadores para transportarlos a los refugios del área.

La publicación decía que nadie dormía en el centro parroquial.

“Esta fue una operación bien organizada por varias agencias de emergencia y nuestra instalación se usó SOLAMENTE como un sitio de procesamiento humanitario temporal (sic)”, dijo la iglesia en su publicación.

Los 40 migrantes, incluyendo niños, que fueron enviados a Los Ángeles desde Texas en un autobús, fueron trasladados a una iglesia para recibir atención médica y albergue.

“Se fueron ayer y estuvieron 23 horas en el autobús y no tuvieron oportunidad de comer ni de tomar agua”, dijo Jorge Mario Cabrera de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) , quien habló con varios migrantes.

“Están siendo alimentados; están tomando refugios; están hablando con abogados. Estos son migrantes a los que Estados Unidos ha permitido ingresar porque tienen temores creíbles. Todavía no han recibido asilo".

Muchos eran de países latinoamericanos, incluidos Honduras y Venezuela, y una persona tenía una cita de inmigración en Nueva York, dijo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que los inmigrantes fueron enviados a Los Ángeles porque California se había declarado un “santuario” para los inmigrantes, extendiendo las protecciones a las personas que viven ilegalmente en el país y permitiéndoles solicitar algunos beneficios estatales.

“Nuestras comunidades fronterizas están en la primera línea de la crisis fronteriza del presidente Biden, y Texas continuará brindando este alivio tan necesario hasta que él tome la iniciativa para hacer su trabajo y asegurar la frontera”, dijo Abbott en un comunicado.

La semana pasada, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, llevó a grupos de inmigrantes desde los estados fronterizos a Sacramento, California, a expensas de los contribuyentes. El otoño pasado, Florida llevó a 49 venezolanos a la lujosa isla de Martha's Vineyard en Massachusetts.

