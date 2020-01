Estudiante de OCC gana acuerdo con Laguna Beach por detención de inmigración

Un estudiante del Orange Coast College (OCC) registrado bajo el programa de Acción Diferida de los Llegados en la Infancia (DACA) llegó a un acuerdo con Laguna Beach derivado de una retención de un detenido por órdenes de inmigración

La acción le permite un reclamo por separado que presentó este miércoles ante el departamento de policía de la ciudad solicitando una investigación interna de su arresto.

Edgar Eduardo Torres Gutiérrez, de 29 años, de Laguna Beach recibirá $18,750 en virtud del acuerdo con la ciudad, que se alcanzó el jueves pasado.

Funcionarios municipales negaron las “alegaciones materiales del reclamo” y acordaron el acuerdo para evitar el “gasto e incertidumbre del litigio”, según el acuerdo, en el cual acordaron mostrar un video de capacitación a la policía de Laguna Beach oficiales con respecto a la ley estatal sobre retenciones de inmigración.

La queja oficial se presentó este miércoles ante el Departamento de Policía de Laguna Beach, solicitando una investigación interna sobre lo que condujo a su detención hasta que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos pudieran detenerlo, lo que sus abogados dicen que viola la llamada ley estatal de santuario de California.

La policía de Laguna Beach detuvo a Torres Gutiérrez bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol el 3 de junio de 2018 y lo retuvo a pedido de ICE hasta que pudiera ser puesto bajo custodia federal, según sus abogados de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos y la Clínica Legal de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de California en Irvine. Fue arrestado alrededor de la 1:30 a.m. y retenido entre rejas durante aproximadamente 15 horas, dijeron sus abogados.

Torres Gutiérrez luego se declaró culpable de conducir imprudentemente.

Torres Gutiérrez, quien es voluntario en el Centro LGBTQ del Condado de Orange, mencionó el incidente a otros en la organización, lo que llevó a que la Clínica de Derechos de Inmigrantes de UCI y la ACLU tomaran su caso.

“Todavía pienso en mi experiencia con la policía de Laguna Beach”, dijo Torres Gutiérrez. “Cuando el oficial me dijo que no iba a poder ir a casa, sentí miedo. También me sentí traicionado. Asumo la responsabilidad de las acciones que llevaron a mi arresto, pero no merecía ser tratado de manera diferente a otros residentes que confiaron en la policía”.

Annie Lai, codirectora de la clínica de UCI, dijo que “la policía de Laguna Beach no debería haber estado ayudando a ICE a deportar a los beneficiarios de DACA y, debido a que Edgar se presentó, ahora otros residentes con suerte no tendrán que experimentar lo que él pasó”.

El registro DACA fue creado bajo la administración del presidente Barack Obama para permitir que los niños traídos al país como inmigrantes indocumentados tengan la oportunidad de tener algún estatus legal.

Se espera que la Corte Suprema de los Estados Unidos decida sobre un desafío legal a la orden ejecutiva de Obama, que fue declarada inconstitucional por un juez de un tribunal inferior.

En la queja de Torres Gutiérrez que solicitaba una investigación interna, alegó que los agentes tergiversaron “el tiempo en que se esperaba que lo liberaran y que al menos un oficial se rió y le dijo a otro que él “mintió ... sobre el momento”.

Cuando las autoridades de ICE lo detuvieron, “recuerdo que algunos policías de Laguna Beach se rieron cuando me fui “, dijo Torres Gutiérrez en el reclamo.

Torres Gutiérrez dijo que lo dejaron ir después de ser interrogado en una instalación de ICE en Los Ángeles, el 3 de junio alrededor de las 11 p.m.