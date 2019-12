Agentes de ICE arrestan a mujer quien no renovó DACA

Una familia de Azusa está angustiada y frustrada después de que un arresto de inmigración los separó unos días antes de Navidad.

Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Daniella Ramírez , de 23 años, a las 5:30 a.m. del viernes, mientras trabajaba en el hotel Marriott en la ciudad de West Covina, según familiares y amigos.

Sonia Meza, una amiga de la familia, recibió una llamada de Ramírez, quien dijo que estaba siendo arrestada antes de que colgara el teléfono.

Ramírez ha trabajado tiempo completo en la cocina y como recepcionista en el hotel durante los últimos dos años. Entró a los Estados Unidos desde México cuando tenía 10 años con su hermana mayor, Carmen Ramírez. Ambas se convirtieron en beneficiarias del programa de Acción Diferida, o DACA.

Carmen Ramírez dijo que su hermana se graduó de la Preparatoria Azusa y que su estado de DACA expiró hace dos años cuando intencionalmente no lo renovó por miedo.

"Ella escuchó de alguien que no debía renovarlo porque la enviarán a la cárcel", dijo Carmen Ramirez.

Daniella Ramírez "no tiene antecedentes penales, nada, solo quería vivir el sueño americano. Siempre estaba preocupada por la administración Trump", dijo Meza.

Durante el año pasado, ICE comenzó a reabrir casos cerrados contra beneficiarios de DACA sin antecedentes penales.

El secretario de prensa interino de ICE, Bryan D. Cox, emitió un comunicado, que dice en parte:

"Esto no es nuevo ni específico de DACA. Dicho esto, todos los casos que antes estaban cerrados administrativamente se están volviendo a programar".

"No me sorprende lo que están haciendo ahora. Hacen lo que quieren hacer", dijo Carmen Ramírez. "Es como si no tuviéramos una voz".

Meza dijo que le preocupa la seguridad de su amiga y teme que algo le pueda suceder.

No estaba inmediatamente claro por qué Daniella Ramírez fue arrestada. Podrían pasar al menos dos semanas hasta que se programe una audiencia.

