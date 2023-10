Agencias de Los Ángeles luchan para ofrecer recursos por la afluencia de inmigrantes

Mientras California se enfrenta a una afluencia de inmigrantes transportados en autobús desde Florida y Texas, Los Ángeles lucha por albergar adecuadamente a esas personas ya que las agencias locales dicen que necesitan apoyo y recursos adicionales para satisfacer la demanda.

Los inmigrantes recientes han sido objeto de un mayor escrutinio debido al aumento en la frontera sur y las acciones de los gobiernos de Florida y Texas, que han estado transportando inmigrantes directamente a California, según la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

“Es una minoría de personas que vienen en autobuses desde Texas. Luego, solo hay personas que vienen por la frontera de California y que caminan hasta aquí o llegan por su cuenta a Los Ángeles”, explica Salas.

Mientras Los Ángeles lidia con esta afluencia de migrantes, numerosas organizaciones y entidades están trabajando para brindar apoyo y recursos.

La estación hermana NBC4 obtuvo información sobre 85 familias migrantes se alojan en Union Rescue Mission en el centro, con 27 familias adicionales cerca de Compton, en Ángeles House. Según CHIRLA, existe una necesidad apremiante de más recursos para ayudar a los solicitantes de asilo en la ciudad.

Puede que el sueño americano no esté muerto, pero se está volviendo cada vez más desafiante. Los Ángeles tiene una rica historia como refugio para inmigrantes que buscan nuevas oportunidades y una vida mejor.

Este legado continúa hasta el día de hoy.

“Cada semana tenemos entre 1,000 y 1,600 personas que llegan a Los Ángeles, es una ciudad de inmigrantes”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.

En una conferencia de prensa reciente celebrada por Unite Here Local 11, el sindicato de trabajadores de la hostelería, se expresaron inquietudes sobre los hoteles que contratan inmigrantes para reemplazar a los trabajadores en huelga, lo que podría violar las leyes laborales.

l fiscal del Distrito del condado de Los Ángeles, George Gascon, informó este lunes que su oficina ha iniciado una investigación a hoteles que presuntamente dieron trabajo a inmigrantes en busca de asilo para reemplazar a empleados de Los Ángeles y Santa Mónica durante sus huelgas laborales.

Estas acusaciones están actualmente bajo investigación por la oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles.

Angélica Salas reconoce la vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes en diversas circunstancias y señala que “el abuso está desenfrenado”.

La alcaldesa Karen Bass tomó recientemente la iniciativa de abordar la situación y se comunicó con la oficina del fiscal del distrito de Washington.

Sus esfuerzos dieron como resultado una reunión con el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante la cual discutieron la asistencia para los inmigrantes entrantes y el despliegue acelerado de recursos de FEMA para abordar la situación.

Si bien Los Ángeles sigue siendo un destino para inmigrantes, la ciudad enfrenta desafíos y oportunidades para apoyar a estos recién llegados y garantizar que se respeten sus derechos y bienestar.

Los esfuerzos continuos de organizaciones como CHIRLA y la participación de funcionarios de la ciudad subrayan la importancia de abordar los complejos problemas que rodean la reciente migración a la ciudad.

