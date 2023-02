Varios republicanos abuchean a Biden durante su discurso del Estado de la Nación

Los republicanos se enfurecieron cuando el discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden se refirió a Medicare y el Seguro Social.

Biden sugirió que los republicanos se habían alineado detrás de una propuesta para someter a votación la existencia continua de esos dos programas cada cinco años.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Eso significa que si el Congreso no vota para mantenerlos, esos programas desaparecerán. Otros republicanos dicen que si no recortamos el Seguro Social y Medicare, permitirán que Estados Unidos no pague su deuda por primera vez en nuestra historia, dijo Biden.

Esos comentarios encendieron a la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, y otros. Greene, que lucía un abrigo de piel blanco, se puso de pie, hizo un gesto con el pulgar hacia abajo y gritó: "¡Mentiroso!".

Algunos republicanos incluso se pusieron de pie para objetar.

En respuesta, Biden dijo: “Cualquiera que lo dude, comuníquese con mi oficina”.

Y le dijo a su audiencia: "Así que todos estamos de acuerdo, el Seguro Social y Medicare están fuera de la mesa". Eso provocó una ovación de pie de miembros de ambos partidos.