De Texas a Colorado: amigos varados en aeropuerto toman carretera para evitar caos

Un viaje de 12 horas desde Mansfield, Texas, hasta Denver, Colorado, no estaba en los planes de Heather Huante, sus dos compañeras de cuarto y su novio. El plan A era un vuelo de 90 minutos en Southwest Airlines.

"En lugar de arriesgarnos a que se cancelaran los vuelos, decidimos que por el bien de la necesidad de volver al trabajo, nos subiríamos al auto", dijo Huante.

El viaje por carretera se convirtió en su mejor plan cuando la mamá de Huante les hizo una oferta que no pudieron rechazar.

"Mi mamá dijo: 'Tú tomas mi auto. Iré a cambiar el aceite. Rotaré las llantas. Eventualmente volaré a Denver, lo recogeré y lo conduciré de regreso a Texas'", dijo Huante. "La generosidad de mi madre es cómo sucedió todo esto".

Huante y su novio ya habían soportado un horrible vuelo de Southwest el viernes por la noche que no terminó hasta las 4:45 de la mañana siguiente cuando finalmente llegaron a la casa de su mamá y papá en Mansfield.

"Realmente nos sentimos afortunados de haberlo logrado porque escuchamos que era mucho peor. Pero sabía que el efecto dominó empeoraba gradualmente y no quería que se repitiera", dijo.

Sus dos compañeros de cuarto tampoco querían arriesgarse. Se despidieron rápidamente de las familias de Kaufman y Grapevine para llegar a Mansfield y dar un paseo.

"Siento que todos entienden el problema en cuestión y están siendo realistas. Así que mis padres dijeron: 'Tienes que subirte a ese auto lo antes posible'", dijo Camille Doster, una terapeuta ocupacional que estaba pasando las vacaciones con su familia en Kaufman. "Me asusté pensando que no iba a poder regresar. Entonces, agarré mi mochila y conduje hasta Mansfield. Entonces, me preocuparé por el resto de mis pertenencias más tarde".

Es una historia similar para Jami Hopkins. Estaba en la casa de sus padres en Grapevine cuando Huante, su compañera de cuarto, le hizo saber que se estaba trabajando en otro plan para volver a trabajar cerca de Denver.

"Mis padres y yo estábamos mirando los vuelos y todo fue cancelado desde Dallas a Denver. Todos los vuelos que vimos fueron cancelados", dijo Hopkins, que es enfermera. "La opción de Heather de subirse al auto con ella era la opción más segura. Entonces, aquí estamos con mis amigos frente a personas que no conozco".

Los cuatro amigos se fueron de Mansfield a media mañana del martes. Estaban cargados con bocadillos de la mamá de Huante y listos para la aventura.

"Sabíamos que podíamos controlar esto. No podíamos controlar el cielo. Entonces, eso hizo que fuera una decisión fácil", dijo Huante.

Encontraron un camino abierto, cielos azules y otros de Texas con el mismo plan de respaldo. Una camioneta Sprinter que iba en su dirección tenía escrito "Gracias Southwest Airlines. Con destino a Colorado. #wheresmybag" en el parabrisas trasero.

Después de un viaje de 12 horas, los cuatro amigos están de vuelta en Denver y de nuevo en el trabajo.