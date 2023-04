La Cámara de Representantes de Tennessee expulsa a dos demócratas negros por protesta contra las armas

En un acto extraordinario de represalia política, los republicanos de Tennessee expulsaron el jueves a dos legisladores demócratas de la legislatura estatal por su papel en una protesta que pedía más control de armas tras un tiroteo mortal en una escuela en Nashville.

El destierro de los representantes Justin Jones y Justin Pearson fue un movimiento que la cámara ha usado solo unas pocas veces desde la Guerra Civil. La mayoría de las legislaturas estatales poseen el poder de expulsar a los miembros, pero generalmente se reserva como un castigo para los legisladores acusados ​​de mala conducta grave, no como un arma contra los opositores políticos.

La gran mayoría del Partido Republicano en la Cámara se negó por un solo voto a expulsar a una tercera demócrata, la representante Gloria Johnson.

Johnson se unió a Jones y Pearson la semana pasada cuando cientos de manifestantes llenaron el Capitolio para pedir la aprobación de medidas de control de armas. Mientras los manifestantes llenaban las galerías, los tres demócratas se acercaron al frente de la cámara de la Cámara con un megáfono y participaron en un cántico.

La protesta se desarrolló días después del tiroteo en la Escuela Covenant, una escuela cristiana privada donde murieron seis personas, incluidos tres niños.

“Estamos perdiendo nuestra democracia. Esto no es normal. Esto no está bien", dijo Pearson a los periodistas mientras esperaba saber si él también sería desterrado. Los tres "rompieron una regla de la Cámara porque estamos luchando por los niños que mueren a causa de la violencia armada y las personas en nuestras comunidades que quieren ver el fin de la proliferación de armas en nuestras comunidades”.

Johnson, una maestra jubilada, dijo que su preocupación por los tiroteos en la escuela era personal, recordando un día en 2008 cuando los estudiantes corrieron hacia ella desde una cafetería porque un estudiante acababa de recibir un disparo y lo mataron allí.

“El trauma en esos rostros, nunca, nunca lo olvidarás. No quiero olvidarlo”, dijo.

Las votaciones del jueves también generaron acusaciones de racismo; Jones y Pearson son negros, mientras que Johnson es blanco.

Los legisladores “expulsaron a los dos hombres negros y se quedaron con la mujer blanca”, publicó en Twitter la senadora estatal London Lamar, demócrata por Memphis, que es una mujer negra. “¡El racismo que se exhibe hoy! ¡Guau!"

Miles de personas acudieron en masa al Capitolio el jueves para apoyar a los demócratas, vitoreando y cantando fuera de la cámara de la Cámara tan fuerte que el ruido ahogó el proceso.

A pesar del más reciente tiroteo escolar en Nashville, en varios estados se están buscando eliminar leyes sobre el acceso de armas.

El trío se tomó de la mano mientras caminaban hacia el piso de la Cámara, y Pearson levantó el puño hacia la multitud durante el Juramento a la bandera.

Cuando se le ofreció la oportunidad de defenderse antes de la votación, Jones dijo que el Partido Republicano respondió al tiroteo con un tipo diferente de ataque.

“Les pedimos a todos que prohibieran las armas de asalto, y ustedes respondieron con un ataque a la democracia”, dijo.

Si es expulsado, Jones prometió que continuaría presionando para que se tomen medidas contra las armas.

“Estaré ahí afuera con la gente todas las semanas, exigiendo que actúen”, dijo.

El representante republicano Gino Bulso dijo que los tres representantes demócratas “efectivamente llevaron a cabo un motín”.

“El señor no muestra ningún remordimiento”, dijo Bulso, refiriéndose a Jones. “Ni siquiera reconoce que lo que hizo estuvo mal. Entonces, no expulsarlo simplemente lo invitaría a él y a sus colegas a participar en un motín en el pleno de la Cámara”.

Incluso si son expulsados, es posible que los tres legisladores no se vayan por mucho tiempo. Las comisiones del condado en sus distritos pueden elegir reemplazos para servir hasta que se pueda programar una elección especial. Cualquier legislador expulsado sería elegible para volver a ocupar sus escaños.

También serían elegibles para postularse en la elección especial. Y según la Constitución de Tennessee, los legisladores no pueden ser expulsados ​​dos veces por el mismo delito.

El representante republicano Sabi Kumar aconsejó a Jones, que es afroamericano, que sea más colegiado y menos centrado en la raza.

“Tiene mucho que ofrecer, pero ofrézcalo de manera que la gente acepte sus ideas”, dijo Kumar.

Jones dijo que no tenía la intención de asimilarse para ser aceptado. “No estoy aquí para hacer amigos. Estoy aquí para hacer un cambio en mi comunidad”, respondió.

Al responder preguntas de los legisladores, Johnson les recordó que no levantó la voz ni usó el megáfono como lo hicieron los otros dos, quienes son nuevos legisladores y se encuentran entre los miembros más jóvenes de la cámara.

Pero también sugirió que la raza probablemente fue un factor por el cual Jones y Pearson fueron expulsados ​​pero no ella, y les dijo a los periodistas que "podría tener que ver con el color de nuestra piel".

Después de sentarse en silencio durante horas y silenciar a cualquiera que gritara durante el proceso, la gente en la galería estalló en gritos y abucheos después de la votación final. Hubo cánticos de “¡Vergüenza!” y “¡Fascistas!”

Los legisladores suspendieron rápidamente la sesión por la noche.

La indignación por las expulsiones subrayó no solo la capacidad de la gran mayoría republicana para silenciar a los opositores, sino también su creciente disposición a hacerlo.

En Washington, el presidente Joe Biden criticó las prioridades del Partido Republicano.

“Tres niños y tres funcionarios asesinados a tiros en otro tiroteo masivo. ¿Y en qué se centran los funcionarios republicanos? Castigar a los legisladores que se unieron a miles de manifestantes pacíficos que pedían acción. Es impactante, antidemocrático y sin precedentes”, tuiteó Biden.

Muchos de los manifestantes viajaron desde Memphis y Knoxville, áreas que representan Pearson y Johnson, y formaron una fila que rodeaba el Capitolio para entrar.

Los manifestantes afuera de la cámara sostenían carteles que decían: "Las zonas escolares no deberían ser zonas de guerra", "Los mosquetes no dispararon 950 rondas por minuto" con una foto de George Washington y "Puedes silenciar un arma... pero no la voz del pueblo.”

Antes del voto de expulsión, los miembros de la Cámara debatieron más de 20 proyectos de ley, incluida una propuesta de seguridad escolar que requiere que las escuelas públicas y privadas presenten sus planes de seguridad de edificios al estado. El proyecto de ley no abordó el control de armas, lo que provocó críticas de algunos miembros demócratas de que los legisladores solo estaban abordando un síntoma y no la causa de los tiroteos en las escuelas.

Los votos de expulsión anteriores han tenido lugar en circunstancias claramente diferentes.

En 2019, los legisladores enfrentaron presiones para expulsar al exrepresentante republicano David Byrd luego de que enfrentara acusaciones de conducta sexual inapropiada que datan de cuando era entrenador de baloncesto en la escuela secundaria tres décadas antes. Los republicanos se negaron a tomar ninguna medida y señalaron que fue reelegido cuando surgieron las acusaciones. Byrd se retiró el año pasado.

El año pasado, el Senado estatal expulsó a la demócrata Katrina Robinson después de que fuera declarada culpable de usar alrededor de $3,400 en dinero de una subvención federal para gastos de boda en lugar de su escuela de enfermería.

Antes de ese caso, los legisladores estatales expulsaron por última vez a un miembro de la Cámara en 2016 cuando la cámara votó 70-2 para destituir al representante republicano Jeremy Durham después de que la investigación de un fiscal general detallara las denuncias de contacto sexual inapropiado con al menos 22 mujeres durante sus cuatro años en el cargo.