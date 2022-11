Beneficios del Seguro Social: ¿quiénes recibirán el aumento en sus cheques?

La administración del Seguro Social recientemente anunció un ajuste en los beneficios por el aumento en el costo de vida para sus beneficiarios. Se trata del aumento más grande que se ha visto desde 1981 y fue impulsado por la inflación.

Con la inflación, los precios de todos los productos han subido, por lo que la administración de Seguro Social anunció que aumentarán en 8.7% los beneficios a partir de enero del 2023. Esto significa que, en promedio, las personas recibirán unos $140 adicionales cada mes.

Pero la pregunta de hoy es: ¿Quiénes recibirán aumentos en los cheques del Seguro Social y qué deben hacer para recibirlo?

Cristina Martín Firvida, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de AARP, lo explica.

“Todo el mundo que recibe Seguro Social va a recibir este aumento. Los que están jubilados, los que están deshabilitados, aquellos que han perdido un marido, una mamá".

"Cualquier persona de cualquier edad que está recibiendo un beneficio de seguro social, va a recibir el aumento de 8.7 por ciento, empezando en enero", agregó.

CUIDADO CON ESTAFAS

Adicionalmente, advierte que no se debe hacer nada para recibir ese ajuste. "Usted no tiene que aplicar para el aumento. El aumento es automático. No tiene que llenar planillas. Nadie lo va a llamar para que le den el aumento. Eso va a pasar automáticamente y si alguien lo está llamando o molestando, y pidiéndole información, datos personales, cuelguen el teléfono. No contesten ese correo. Eso es un fraude”.

Se calcula que más de 65 millones de beneficiarios verán un incremento en sus cheques.

La organización AARP tiene más información y recursos en español, en su página aarp.com/espanol.