Cuánto tiempo y dinero se necesitaría para reconstruir el derrumbado puente Francis Scott Key

ANNAPOLIS, Maryland — La reconstrucción del derrumbado puente Francis Scott Key de Baltimore podría llevar entre 18 meses y varios años, dicen los expertos, mientras que el costo podría ser de al menos $400 millones, o más del doble.

Todo depende de factores que aún se desconocen en gran medida. Van desde el diseño del nuevo puente hasta la rapidez con la que los funcionarios gubernamentales pueden navegar la burocracia de aprobar permisos y adjudicar contratos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

De manera realista, el proyecto podría tardar entre cinco y siete años, según Ben Schafer, profesor de ingeniería de la Universidad Johns Hopkins.

“El tiempo de entrega de equipo de aire acondicionado en este momento para la renovación de una casa es de unos 16 meses, ¿verdad?”, dijo Schafer. Y continuó: “¿Entonces es como si me estuvieras diciendo que van a construir un puente completo en dos años? Quiero que sea verdad, pero creo que empíricamente no me parece bien”.

Otros son más optimistas sobre el cronograma potencial. Sameh Badie, profesor de ingeniería en la Universidad George Washington, dijo que el proyecto podría tardar entre 18 meses y dos años.

El puente Francis Scott Key se derrumbó el martes, dejando sin vida a seis trabajadores que estaba reparando un tramo de la vía, después de que el carguero Dalí se estrellara contra uno de sus soportes. Las autoridades están trabajando en limpiar y reconstruir después del accidente, que cerró el concurrido puerto de la ciudad y una parte de la circunvalación de Baltimore.

El desastre es en cierto modo similar al colapso mortal del puente Sunshine Skyway de Florida, que fue golpeado por un carguero en la Bahía de Tampa en 1980. La construcción del nuevo puente tardó cinco años, tuvo un retraso de 19 meses y superó en $20 millones el presupuesto cuando se inauguró en 1987.

Pero los expertos dicen que es mejor observar los desastres de puentes más recientes para tener una idea de qué tan rápido puede ocurrir la reconstrucción.

Al parecer, la embarcación habría impactado contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key, lo que hizo que la calzada se partiese en varios puntos y que cayera al agua. Los rescatistas buscaban a al menos siete personas en el agua.

Jim Tymon, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales de Carreteras y Transporte, citó el caso del puente Interestatal 35W en Minnesota, que se derrumbó en el río Mississippi en 2007. El nuevo tramo estuvo terminado en menos de 14 meses.

"Es la mejor comparación que tenemos para un proyecto como este", dijo Tymon. "Hicieron un trabajo excelente para poder obtener las aprobaciones necesarias para poder reconstruirlo lo más rápido posible".

Tymon espera que varias agencias gubernamentales trabajen juntas para impulsar la aprobación de permisos, ambientales y de otro tipo.

“Eso no significa que no se marcarán todas las casillas correctas: se marcarán”, dijo Tymon. "Simplemente se hará de manera más eficiente porque todos sabrán que debe hacerse lo más rápido posible".

El importante puente colapsó a la 1:28 a.m. Esto fue lo que pasó después.

EL PRINCIPAL PROBLEMA: EL DINERO

Un problema inminente es la fuente de financiación. El presidente Joe Biden ha dicho repetidamente que el gobierno federal pagará el nuevo puente, pero eso aún está por verse.

"Con suerte, el Congreso podrá unirse para proporcionar esos recursos lo antes posible para que eso no se convierta en una fuente de demora", dijo Tymon.

“Mi equipo va a mover cielo y tierra”, dijo el presidente Joe Biden, que agregó que espera que el Congreso apoye a su idea.

La senadora de Minnesota Amy Klobuchar ayudó a obtener fondos rápidamente para reconstruir el puente I-35W en su estado. Pero dijo que reemplazar el tramo de Baltimore podría ser más complicado.

Señaló que el puente I-35W, una carretera interestatal federal, era una vía mucho más transitada con alrededor de 140,000 cruces de vehículos por día, en comparación con los aproximadamente 31,000 del puente de Maryland.

“Pero donde hay voluntad hay una manera, y se puede obtener financiación de emergencia”, dijo Klobuchar. “Ha sucedido en todo el país cuando ocurren desastres. Y el hecho de que este sea un puerto tan importante también hace que merezca asegurarse de que todo esto se solucione”.

Badie, de la Universidad George Washington, dijo que el costo podría oscilar entre $500 millones y $1,000 millones, siendo la variable más importante el diseño.

Por ejemplo, un puente colgante como el Golden Gate de San Francisco costará más, mientras que un tramo atirantado, como el Skyway Sunshine Bridge de Florida, que soporta el peso mediante cables y torres, sería menos costoso.

Independientemente de lo que se construya, el acero es caro hoy en día y hay un retraso en las vigas I, dijo Badie. Además, el número limitado de empresas constructoras que pueden abordar un proyecto de este tipo ya están ocupadas en otros trabajos.

“Un proyecto como este se acelerará, por lo que todo costará mucho más”, afirmó Badie.

Hota GangaRao, profesor de ingeniería de la Universidad de West Virginia, dijo que el proyecto podría costar tan solo $400 millones. Pero eso es sólo si se utilizan los cimientos del muelle del viejo puente; Es posible que los diseñadores quieran ubicar los nuevos soportes más lejos de los canales de envío para evitar otra colisión.

"Eso requerirá más acero, una construcción más complicada y más controles y equilibrios", dijo GangaRao. “Todo suma”.

Norma Jean Mattei, profesora emérita de ingeniería de la Universidad de Nueva Orleans, dijo que reemplazar el puente probablemente llevará varios años. Incluso si es una prioridad, el proceso de diseño del tramo, la obtención de permisos y contratación de contratistas lleva mucho tiempo. Y luego hay que construirlo.

"Es todo un proceso poner en funcionamiento un puente de este tipo", dijo.