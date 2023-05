La policía atrapó al sospechoso de matar a cinco de sus vecinos en Texas

CLEVELAND, Texas — La policía de Texas atrapó al sospechoso de masacrar a cinco de sus vecinos, incluido un niño de 9 años en Cleveland (Texas), luego que le pidieron que dejara de disparar en su patio porque intentaban dormir, confirmó la Oficina del Alguacil del Condado Montgomery.

Francisco Oropesa fue arrestado en la población de Cut and Shoot, en Texas, tras una cacería que se desató tras la masacre en Cleveland, el pasado viernes 28 de abril.

El ataque se produjo justo antes de la medianoche del viernes en Cleveland, una población a un 45 millas al norte de Houston, en una calle en que, de acuerdo con algunos residentes, no es inusual escuchar que los vecinos disparen armas de fuego.

El jefe policial del condado San Jacinto, Greg Capers, dijo que Oropesa usó un fusil estilo AR-15.

En rueda de prensa, Capers, señaló que Oropesa será recluido, finalmente, en la cárcel del Condado San Jacinto.

Este agradeció a los más de 225 agentes que colaboraron con la captura de Oropesa tras una búsqueda durante cuatro días.

Capers señaló que estaba escondido en un armario de una vivienda y no sufrió lesión alguna durante el arresto.

El alto oficial dijo que se llegó a Oropesa a través de una llamada anónima, la cual resultó ser cierta.

Los oficiales que participaron en la rueda de prensa insistieron en que las familias de las víctimas ahora podrán tener tranquilidad de que a Oropesa se le someterá a la justicia por los delitos que se le imputan.

Por Oropesa se lanzó una intensa cacería desde el primer momento en que se le acusó de ser el responsable de matar a Daniel Enrique Laso (9 años); Sonia Argentina Guzman (25); Diana Velazquez Alvarado (21); Julisa Molina Rivera (31); y Jose Jonathan Casarez, (18).

Este enfrenta cinco cargos de homicidio y se le fijó una fianza de $5 millones.

Durante la rueda de prensa se reveló que en el 2022 se emitió una orden de captura contra Oropesa, la cual no se había podido hacer efectiva dado que no conocían de su paradero. Sin embargo, no se reveló qué clase de delito se le imputó en ese momento.

El alguacil Capers dijo que presume que el rifle usado durante el crimen tuvo que ser obtenido por el sospechoso a través de una tercera persona.

Durante los últimos días, se buscó a Oropesa por diferentes áreas del Condado Montgomery, luego de que las autoridades recibieran información anónima sobre la presunta presencia de este. Sin embargo, ninguna de ellas dio resultado positivo.

Autoridades siguen buscando a Francisco Oropesa.