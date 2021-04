Pago de estímulo: IRS procesa nuevo lote de 25 millones de pagos a ciertos beneficiarios

WASHINGTON D.C. — El Servicio de Impuestos Internos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Oficina de Servicios Tributarios anunciaron este miércoles que emitieron más de 25 millones de pagos en el cuarto lote de pagos de impacto económico del Plan de Rescate Estadounidense.

El anuncio aumenta el total emitido hasta ahora a más de 156 millones de pagos, por un valor total aproximado de $372,000 millones de dólares, desde que estos pagos comenzaron a emitirse a los estadounidenses en lotes, según se anunció el 12 de marzo.

El cuarto lote de pagos comenzó a procesarse el viernes, 2 de abril, con fecha oficial de pago del 7 de abril, y algunas personas recibieron pagos directos en sus cuentas antes como depósitos provisionales o pendientes. Aquí está información adicional acerca de este lote de pagos:

En total, este lote incluye más de 25 millones de pagos, con un valor total de más de $36,000 millones.

La mayoría de estos pagos fue para los beneficiarios de Seguro Social que no presentaron una declaración de impuestos de 2020 o 2019 y no usaron la herramienta Non-Filers el año pasado. Más de 19 millones de pagos, con un valor total de más de $26,000 millones, fueron a estos beneficiarios, que incluyen beneficiarios de Seguro Social, sobrevivientes o discapacitados de Seguro Social (SSDI).

Más de 3 millones de pagos, con un valor total de casi $5,000 millones de dólares, fueron a beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Casi 85,000 pagos, con un valor total de más de $119 millones, fueron a beneficiarios de la Junta de Jubilación Ferroviaria (RRB).

Este lote incluye pagos suplementarios adicionales en curso para las personas que a principios de marzo recibieron pagos a base de sus declaraciones de impuestos de 2019, pero son elegibles para un pago nuevo o mayor a base de sus declaraciones de impuestos recientemente procesadas de 2020. Este lote incluyó más de 1 millón de estos pagos "adicionales", con un valor total de más de $2,000 millones.

Más de 1 millón de pagos, con un valor total de casi $3,000 millones, fueron a personas para las que el IRS previamente no tenía información para emitir un pago, pero que recientemente presentaron declaraciones de impuestos y calificaron para pagos de impacto económico. Los pagos a este grupo - y los pagos "adicionales" mencionados anteriormente - continuarán semanalmente en el futuro a medida que el IRS continúe procesando declaraciones de impuestos de 2020 y 2019.

En total, este cuarto lote de pagos incluye casi 24 millones de pagos de depósitos directos (con un valor total de más de $33,000 millones) y más de 1 millón de pagos de cheques en papel (con un valor total de casi $3,000 millones).

Información adicional está disponible acerca de los tres primeros lotes de pagos de impacto económico del Plan de Rescate Americano, que comenzó a procesarse el 26 de marzo, el 19 de marzo y el 12 de marzo (en inglés).

La mayoría de las personas no necesita tomar ninguna acción para obtener esta ronda de pagos de impacto económico. Las personas pueden consultar la herramienta Obtener mi pago en IRS.gov para ver si su pago ha sido programado.

Pagos a los beneficiarios de VA que no presentan declaraciones de impuestos se emitirán el 14 de abril

El IRS continúa revisando los datos recibidos de Asuntos de Veteranos (VA), que incluye a los veteranos y sus beneficiarios que reciben beneficios de Compensación y Pensión (C&P) que normalmente no presentan una declaración de impuestos.

Si no ocurren asuntos adicionales, el IRS espera comenzar a procesar estos pagos de VA al final de esta semana. Debido a que la mayoría de estos pagos serán enviados electrónicamente, se recibirían en la fecha de pago oficial del 14 de abril. El IRS proyecta que la información acerca de los pagos para los beneficiarios de VA estará disponible en la herramienta Obtener mi pago este fin de semana, alrededor del 10 al 11 de abril.

Pagos continúan emitiéndose de manera rápida y efectiva

El IRS y el Departamento del Tesoro emiten pagos de impacto económico autorizados por el Plan de Rescate Estadounidense de manera rápida y con éxito, mientras mejoran las rondas anteriores de pagos.

A las dos semanas de que el Plan de Rescate Estadounidense se convirtió en ley, el IRS y el Departamento del Tesoro habían comenzado a emitir 127 millones de pagos, incluyendo 107 millones de depósitos directos. Durante un tiempo similar de la primera ronda de pagos de impacto económico autorizada el año pasado, los primeros pagos aún no se habían emitidos.

Pagos a los destinatarios de Seguro Social y a otros beneficios federales se emiten más rápido que durante la primera ronda de pagos del año pasado.

Aproximadamente el 85 por ciento de la ronda actual de pagos se ha realizado mediante depósito directo, esto es más que el 74 por ciento en la primera ronda de pagos y el 77 por ciento en la segunda ronda. Esto ayuda a acelerar los pagos para millones de familias estadounidenses.

También es más probable que los depósitos directos se entreguen con éxito que los pagos enviados por correo, y la tasa de devolución de los depósitos directos también es menor que en rondas de pagos anteriores.

Más de 3.1 millones de titulares de tarjetas Direct Express han recibido el pago electrónicamente, más de medio millón más que en rondas anteriores. La realización de la mayoría de estos pagos a tarjetas Direct Express permite a los titulares de tarjetas, muchos de los cuales no tienen cuentas de bancos, recibir su Pago de impacto económico de la misma manera en que normalmente reciben sus beneficios federales.

Recordatorio especial para aquellos que normalmente no presentan una declaración de impuestos

Algunos destinatarios de beneficios federales pueden necesitar presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si normalmente no presentan, para proporcionar la información que el IRS necesita para enviar pagos para un dependiente calificado. Las personas elegibles en este grupo deben presentar una declaración de impuestos de 2020 para ser consideradas para un pago adicional para su dependiente calificado tan pronto como sea posible.

Las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no reciben beneficios federales pueden calificar para estos pagos de impacto económico. Esto incluye a las personas sin hogar, los pobres rurales y otros. Para aquellas personas elegibles que no recibieron un primer o segundo Pago de impacto económico o recibieron un monto menor al total, pueden ser elegibles para el Crédito de recuperación de reembolso de 2020, pero deberán presentar una declaración de impuestos de 2020. Consulte la sección especial en IRS.gov: Reclamación del Crédito de recuperación de reembolso de 2020 si no está obligado a presentar una declaración de impuestos.

La preparación gratuita de declaraciones de impuestos está disponible para las personas que califican.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que los niveles de ingresos en esta nueva ronda de pagos de impacto económico cambiaron. Esto significa que algunas personas no serán elegibles para el tercer pago, incluso si recibieron un primer o segundo Pago de impacto económico o reclamaron un Crédito de recuperación de reembolso de 2020. Los pagos comenzarán a disminuirse para las personas que ganan $75,000 o más en ingreso bruto ajustado ($150,000 para casados que presentan una declaración conjunta). Los pagos reducidos terminan en $80,000 para individuos ($160,000 para casados que presentan una declaración conjunta); las personas con ingresos brutos ajustados por encima de estos niveles no son elegibles para recibir un pago.

Las personas pueden consultar la herramienta Obtener mi pago en IRS.gov para ver el estado de estos pagos. Información adicional acerca de los Pagos de impacto económico está disponible en IRS.gov.