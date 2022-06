Casi pierde la vida: ex oficial de la Patrulla Fronteriza cuenta su historia como migrante encubierto

SAN DIEGO- Tras el hallazgo de decenas de migrantes muertos en Texas en la frontera entre Estados Unidos y México, un ex oficial de la Patrulla Fronteriza contó cómo se hizo pasar por un migrante indocumentado cómo parte de investigaciones de incidentes similares, lo que puso su vida en peligro.

Recordó cuando participó en operativos donde se hizo pasar por un migrante indocumentado para arrestar a los contrabandistas, y en una de esas situaciones no sabía si iba a salir vivo.

Le recé a Dios que por favor me dejara salir de esa situación, que nos sacara y que todos saliéramos bien -Hipólito Acosta, ex agente de la Patrulla Fronteriza

Eso fue lo que Hipólito Acosta vivió en la frontera de San Diego y Tijuana hace varios años mientras se encontraba encerrado en la cajuela de un auto.

“Era mucho el pánico que me entraba porque desafortunadamente sentí que no tenía control sobre mi vida. No podía hacer nada”, señaló.

Acosta es un agente de la Patrulla Fronteriza ya jubilado y durante una extensa investigación para dar con grupos de tráfico humano se hizo pasar por indocumentado, y ahí vivió en carne propia la desesperación de los migrantes que son transportados encerrados y bajo temperaturas extremas, justo como lo vivieron las decenas de personas que fallecieron en éste incidente en San Antonio, Texas, y que fueron encontrados la tarde del lunes.

Cuando entré en la cajuela me entró un pánico, mucho miedo -ex agente de la Patrulla Fronteriza

Acosta contó que eso sucedió durante un mes de agosto cuando las temperaturas en San Diego estaban a casi 100 grados. Como parte del operativo, comenzó su trayecto en Tijuana donde se encontró con los contrabandistas en un hotel para posteriormente cruzar a San Diego de manera ilegal.

“En la cajuela éramos no más dos, pero enfrente, era un carro pequeño, eran como unas ocho o 10 personas también. Iba sobrecargado el carro”, dijo Acosta.

Él dijo que al inicio, se rehusó a entrar a la cajuela, pero que presuntamente uno de los “coyotes” lo obligó con un golpe, y una vez dentro, la oscuridad no fue su único reto.

“El humo de los carros iba entrando a la cajuela. Afortunadamente yo traía una cachucha para tapar el humo que estaba entrando y eso nos salvo la vida, yo creo”, comentó.

Él agregó que la combinación del calor y la expulsión del humo negro proveniente del escape del auto, hacía que se le dificultara respirar.

“Pensé en mi familia. Todo le entra a uno a la mente y me imagino que le pasa a mucha de la gente en esa condición. Yo no llevaba agentes que me iban dando apoyo, en aquel entonces. Yo iba completamente solo, imagino que hoy en día nunca hubiera pasado eso”, dijo Acosta.

Él no terminó siendo una víctima mortal como las personas involucradas en el incidente de Texas, y contó que, de la mano de la agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sí logró capturar a varios de los traficantes involucrados. En cuanto a los cruces ilegales, dijo que tiene un importante consejo.

Las personas, presuntamente eran parte de una operación de contrabando de migrantes, fueron encontradas muertas en San Antonio.

“A ustedes no les dan la opción de ir a un autobús o en un carro, les puede pasar igual que a mí, me metieron a una cajuela. A esta gente de Texas, yo aseguro, que cuando llegaron a donde los iban a embarcar a Estados Unidos, no tuvieron la opción de decir, “no me subo atrás de ese tráiler, entonces pierden el control de su vida. El mensaje es no se pongan en las manos de lo coyotes y de los criminales. No pierdan su vida”, aconsejó el ex agente de la Patrulla Fronteriza.

Acosta agregó que en otro de los operativos, también viajó encerrado en un camión de mudanza, el cual casi terminó mortal. Y dijo que creyó que los migrantes se salvaron debido a que él ya estaba entrenado y logró ayudar a que el caso no terminara en tragedia.