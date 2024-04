Cierran parte de la autopista 91 tras accidente mortal en la vía

Una persona muere atropellada poco después de la medianoche del lunes en un accidente que provocó el cierre nocturno de la autopista 91 en Yorba Linda.

La víctima estaba parada en los carriles de la autopista 91 en dirección oeste cuando fue atropellada por un automóvil. Los detalles sobre por qué la persona estaba en la autopista no estuvieron disponibles de inmediato.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) cerró todos los carriles en dirección oeste excepto los carriles HOV a las 12:37 a.m. para la investigación. Los cierres seguían vigentes para las 7 a.m. El tráfico estaba congestionado en la autopista 15.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.