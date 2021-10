ORLANDO, Florida – La firma de abogados que representa a la familia de Miya Marcano compartió el miércoles por la mañana un documento y video con nuevos detalles de lo que pasó la noche cuando Miya Marcano desapareció.

A través de un comunicado de prensa, The Washington Law Firm, reveló nuevos detalles donde muestran el encuentro de la familia de Miya Marcano con Armando Caballero, presunto responsable de la muerte de la joven, y el Departamento del alguacil del Condado Orange durante la noche en que se enteraron de que Miya estaba desaparecida.

Según el comunicado, después de que la familia descubrió que Miya no estaba en el vuelo que tenía programado, se comunicaron de inmediato con la Oficina del alguacil del Condado Orange para realizar un control de bienestar.

La familia de Miya sabía que algo andaba mal con la joven de 19 años. Al llegar al apartamento de la joven, el agente esperó a que llegara la compañera de cuarto de Miya para darle acceso al apartamento. Cuando llegó la compañera de cuarto, se descubrió lo siguiente mientras registraba el apartamento de Miya, según lo que dicen sus abogados:

La puerta de Miya tenía un mini tocador que impedía el acceso desde el frente de la puerta de su dormitorio.

La entrada a la habitación de Miya tuvo que hacerse a través de la ventana trasera.

El oficial notó que la ventana había sido manipulada.

El agente ayudó a la compañera de cuarto a trepar por la ventana trasera a lo que “era la escena del crimen”, de acuerdo a los abogados, sin guantes ni equipo de protección. El agente esperó a que la compañera de habitación abriera la puerta principal y encontró signos inmediatos de forcejeo, pero no consideró que fuera la escena de un crimen. El agente le comunicó a la madre de Miya que, según el estado de la habitación, parecía que algo sucedió, sin embargo, el agente se fue y la familia no recibió respuesta con ninguna información sobre lo que sucedió o lo que el agente pensaba hacer.

Según el comunicado, al enterarse de esta información, la madre de Miya, que estaba en St. Thomas, Islas Vírgenes, se puso en contacto con el padre de Miya, quien inmediatamente llamó a otros miembros de la familia para que condujeran desde Miami hasta el apartamento de Miya en Orlando alrededor de las 11:30 p.m. del viernes. La familia llamó repetidamente a un número de emergencia en Arden Villas y dejó varios mensajes y envió un correo electrónico, pero hasta hoy, el complejo de apartamentos nunca se comunicó con ellos ni les devolvió ese correo electrónico.

Cuando la familia llegó al lugar aproximadamente a las 3 a.m. del sábado, se reunieron con un guardia de seguridad que intentó ayudarlos. El guardia de seguridad indicó que previamente informó a la gerencia de las Arden Villas que el número de emergencia no funcionaba porque no tenían cargador para él pero no se hizo nada. Una vez más, la familia se puso en contacto con la oficina del alguacil del condado Orange para enviar a alguien a Arden Villas para explicar lo que habían encontrado mientras esperaban que la compañera de habitación de Miya llegara a casa y les diera acceso a la habitación de Miya. Al entrar en la habitación de Miya, encontraron una navaja de cortar cartón debajo de una alfombra que no pertenecía a Miya, dijeron los abogados.

Según el documento, poco tiempo después Armando Caballero llegó frente a la casa de Miya y le preguntó a la tía de Miya "¿estás buscando a Miya?" Esto fue aproximadamente a las 4 a.m. Caballero estaba fuera del trabajo y no tenía motivos para estar en Arden Villas.

No queriendo que la escena se contaminara, el guardia de seguridad de turno intentó dar las huellas dactilares que tomó de la ventana de Miya a los agentes, pero los agentes le dijeron que se las quedara mientras él se reía y decía: “Este no es un caso de alta prioridad".

La familia interrogó a Caballero e inmediatamente supo que tenía algo que ver con la desaparición de su hija. La familia informó al agente que llegó al lugar que una llave maestra electrónica cayó al piso cuando Caballero se bajó de su auto, tenía la manta de Miya y una mochila negra dentro de su auto y la familia lo atrapó en varias mentiras sobre sus encuentros con Miya, según el comunicado.

El video recientemente publicado muestra al agente permitiendo que Caballero se marchara en su auto. Este fue el primer encuentro de la familia con el hombre que, según ellos, mató a su hija.

Como se informó, la familia tuvo un segundo encuentro con Caballero más tarde ese sábado por la mañana mientras la familia realizaba su propia investigación. Por segunda vez vieron a Caballero con la manta de su hija entrar al departamento donde vivía. Un agente respondió horas después y no entró en su apartamento, pero permitió que un miembro del público entrara al apartamento para buscar a Miya después de que la familia se negara a irse hasta que pudieran registrar su apartamento. La familia regresó al apartamento Arden Villas alrededor de las 10 a.m. del sábado por la mañana, donde le suplicaron al gerente de la oficina que les mostrara las cámaras y que leyera el historial de la llave maestra electrónica.

Según el comunicado, el gerente se negó y le dijo a la familia que la policía tendría que solicitar las imágenes de la cámara y la información del llavero. El padre de Miya le pidió que reuniera la información para que la policía pudiera revisarla rápidamente, pero ella se negó. La familia indicó que la forma en que fueron tratados por el gerente de la oficina fue desalentadora y sentían que ella estaba irritada con su solicitud de ayuda. Lo que es más decepcionante es que el oficial le dijo a la familia que si no tenían noticias de su hija para el martes, saldrían, verían las cámaras y leerían el historial de la llave maestra electrónica.

Se descubrió que la gerencia de la oficina no sabía cómo leer correctamente la llave maestra electrónica y la familia no sabía que Caballero había entrado en el apartamento de su hija hasta ese domingo. Fue entonces cuando Caballero finalmente se convirtió en una "persona de interés". Caballero fue encontrado muerto el lunes por la mañana temprano. El abogado Washington, representante de la familia de Miya Marcano, ofrecerá una conferencia de prensa el miércoles por la tarde.