Dio a luz a bordo de un Lyft: así fue el increíble parto en una autopista de Florida

MIAMI, Florida - Una mujer embarazada se vio en medio de una emergencia cuando estaba camino al hospital como pasajera de un Lyft, donde minutos más tarde estaría dando a luz en una autopista de Florida el pasado miércoles.

Bithia Gina, o más conocida como “Lyft Baby”, es una bebé recién nacida que vino al mundo en la parte trasera de un vehículo operado por un conductor de la aplicación Lyft, una reconocida plataforma de viaje por la que conductores se conectan con personas buscando un medio de transporte.

El parte de su madre, Sherllay Debe-Petion, estaba programado para febrero, pero su “Lyft Baby” tendría otros planes.

“Solicite el Lyft y dije, vamos… pero después de 5-10 minutos… Había tráfico y dije, no voy a llegar en 20 minutos… estaba de rodillas gritando y mi prima dijo 'estaciona el carro que va a dar a luz'”, dijo la madre de la bebé, Sherllay Debe-Petion.

El inesperado parto ocurrió este miércoles por la tarde en plena hora pico en plena autopista I-95. La fecha de nacimiento se supone que era el 17 de febrero, pero la pequeña se adelantó.

“Porque tenía un embarazo de alto riesgo, iba a ir al Jackson Memorial… la razón por la cual no llamé al 911 es porque ellos te llevan al hospital más cercano”, dijo Debe-Petion.

La prima de Sherllay, quien anteriormente había tomado algunas clases de enfermería, la venía siguiendo en otro vehículo y cuando comenzaron las fuertes contracciones la ayudó.

“Cuando el conductor se detuvo, sentí algo … le dije a mi prima por teléfono, estoy sintiendo la cabeza … ella entró rápido al carro y saco todo … llamo al 911 … empuje cuatro veces y salió la bebe”, dijo Debe-Petion.

“Tenía los nervios por lo alto, sude mucho … y me mojé toda… pero estoy feliz de que ella está aquí”, dijo la prima de Debe-Petion, Cherley Zamor.

La compañía Lyft inmediatamente se comunicó con la familia y publicó la noticia en redes sociales también diciendo en parte: “Muchas personas que conducen con Lyft suelen ir más allá de formas inesperadas. Este es otro gran ejemplo de conductores que se convierten en héroes para sus usuarios y sus comunidades”.

Además, le enviarán a la madre y a su recién nacida una canasta con artículos rosados y una tarjeta de regalo de 1,000 dólares en viajes.

“El conductor estaba en shock… podía ver su cara, calmado pero asombrado … me preguntó si necesitaba algo, y me dio unas toallas… me siento mal por su carro, pero gracias”, dijo Debe-Petion.

Para agradecer a este conductor, Lyft le está dando una propina adicional de 1,000 dólares por el viaje, además de cubrir los gastos de limpieza.