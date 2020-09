Masacre de Las Vegas: juez aprueba pago de $800 millones para miles de víctimas

LAS VEGAS, Nevada - Un juez aprobó el miércoles el acuerdo de $800 millones en pagos a más de 4,400 familiares y víctimas del tiroteo en el Strip de Las Vegas de la compañía de casinos MGM Resorts International y sus aseguradoras, casi tres años después de la masacre en la que fueron asesinadas 58 personas.

La decisión da por concluido un acuerdo anunciado a principios de este mes que resuelve decenas de demandas en vísperas del tercer aniversario del tiroteo en el que también resultaron heridas más de 850 personas en en octubre del 2017 durante un festival de música al aire libre cerca del resort Mandalay Bay.

La totalidad del dinero será repartido entre todas las 4,400 partes. Robert Eglet, abogado de los demandantes que pasó un año afinando los detalles del acuerdo, dijo que los montos serán determinados por dos jueces jubilados y tiene la esperanza de que los pagos comiencen a hacerse antes de fin de año.

La jueza del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Linda Bell, en una breve orden, destacó la "participación casi unánime en el acuerdo entre los posibles reclamantes".

Más de 22,000 personas asistían al festival de música country al aire libre cuando un hombre armado disparó varias veces desde las ventanas en el piso 32 del hotel y casino Mandalay Bay.

MGM Resorts, propietario del Mandalay Bay y el lugar en donde se realizó el festival Route 91 Harvest, no reconoció ninguna responsabilidad en la masacre y pagará $49 millones, mientras que sus compañías de seguros pondrán $751 millones.

"No ha habido objeciones y no esperamos apelaciones", dijo Eglet a The Associated Press. "Enviaremos avisos del pedido. Después de 30 días, se depositarán los $800 millones”.

Tras la investigación y revisión de las armas usadas, las autoridades descubrieron que el tirador uso los "bump stocks" para que sus armas semiautomáticas dispararan más rápido.