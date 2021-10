Exoficial defiende su actuación en la matanza de Parkland

Scot Peterson, el exoficial de Broward relacionado con el tiroteo de Parkland, ofreció el miércoles declaraciones que podrían darle un giro a su caso.

El exoficial de 58 años mantiene su inocencia afirmando que el día del tiroteo no sabía con precisión desde dónde provenían los disparos por eso no actuó de inmediato. Y junto a su abogado presentaron un video de la reciente declaración jurada del ex alguacil Scott Israel.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“No hay forma en el mundo que yo hubiera permitido que esos niños murieran”, dijo Peterson, al borde de las lágrimas.

Peterson ofreció declaraciones este miércoles junto a su abogado, dio detalles referentes al tiroteo de Parkland ocurrido el pasado 2018 donde fallecieron 17 personas y otras 17 resultaron heridas y por el que es acusado de no actuar diligentemente para detener a Nikolas Cruz, autor confeso de la masacre de la escuela Marjory Stoneman Douglas.

“Si yo hubiera sabido que estaba en el edificio, hubiera evitado sus acciones", sostuvo, agregando en su defensa que llegó a la escena 2 minutos después que inició el tiroteo, y que obtuvo diferentes versiones erróneas sobre el origen de los disparos, incluso creyó que había un francotirador en la secundaria.

Mark Eiglarsh, abogado defensor de Scot Peterson, dio a conocer un video de cinco minutos con una declaración reciente que duró cuatro horas donde el alguacil Israel admitió por primera vez que Peterson desconocía que el atacante se encontraba en el edificio 1200 donde ocurrió el tiroteo.

“Al pensar que había un francotirador, él no se quedó sin hacer nada, al contrario, actuó de acuerdo a su entrenamiento adoptando una posición táctica de protección y lo catalogaron de cobarde”, defendió Eiglarsh, quien busca que se desestimen los cargos de negligencia y perjurio que enfrenta el ex oficial y por lo que podría ser sentenciado a cadena perpetua.

“A diferencia del atacante, quien es culpable y se declaró culpable, mi cliente no se va a declarar culpable por que él no hizo nada malo, él es inocente”, aseguró.

Peterson también culpó a la falta de comunicación entre los departamentos de policía de Coral Spring y la oficina del alguacil de Broward, el día de la masacre en la secundaria de Parkland. El ex oficial deberá comparecer en corte el próximo 9 de diciembre en donde la jueza decidirá si se desestiman o no los cargos en su contra.