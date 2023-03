Macabro: hallan seis cuerpos y 154 restos cremados dentro de un almacén

Seis cuerpos y 154 restos cremados fueron recuperados de un almacén de Hayward, California, vinculado a Oceanview Cremations, cuya licencia fue suspendida en 2018, dijo el viernes la Oficina del Alguacil del condado Alameda.

La oficina del alguacil está pidiendo la ayuda del público para identificar los restos hallados en el lugar.

Las autoridades informaron que obtuvieron información de la suspensión de las funciones Oceanview Cremations el 28 de febrero después de que la Junta de Funerales y Cementerios de California informara que el negocio continuaba operando y guardaba los restos en un almacén de Hayward que no estaba autorizado para almacenar restos.

La oficina del forense junto con Grissom's Mortuary, una funeraria contratada por el condado, acudieron el 1 de marzo para recuperar los restos. Cinco de los seis cuerpos fueron identificados, dijo la oficina del alguacil, y agregó que se contactó a las familias y se les notificó sobre la investigación.

"Los miembros de la familia indicaron que después de que sus llamadas al propietario de Oceanview Cremations, Robert Smith, no fueran respondidas, creían que sus seres queridos habían sido incinerados o esparcidos en el mar según lo solicitado", dijo la oficina del alguacil en un comunicado.

La oficina del alguacil dijo el viernes por la noche que la sede ubicada en Hayward no había siso suspendida hasta enero de 2023 y que las funciones de la corporación Oceanview Cremations se suspendió en 2018.

Abajo, el comunicado emitido por la oficina del alguacil:

“Un difunto no está identificado porque el Sr. Smith no pudo producir ninguna información viable sobre el lugar de la muerte o el pariente más cercano. Se informó a la oficina forense que los difuntos fueron recibidos en la funeraria entre 2020 y 2021. Cinco difuntos eran del condado Alameda. El sexto vino del condado Sonoma, pero el propietario no pudo proporcionar un plazo para cuándo ocurrió. La Oficina del Forense tomó posesión de dos difuntos. El depósito de cadáveres de Grissom tomó posesión de cuatro difuntos y los restos cremados. Desde entonces, Grissom's Mortuary ha clasificado y ordenado alfabéticamente los restos cremados, que son de los siguientes condados: condado Alameda (64), condado Contra Costa (10), condado Fresno (1), condado Marín (9), condado Napa (2), condado Placer (1), condado Sacramento (1), condado Stanislaus (2), condado San Francisco (23), condado San Joaquín (3), condado San Mateo (15), condado Santa Clara (9), condado Santa Cruz (4), condado Solano (2) y condado Sonoma (8)”.

Cualquiera que haya organizado los arreglos finales para un ser querido con Oceanview Cremations entre 2013 y 2022 y no esté seguro de la disposición o el paradero de sus restos cremados, debe comunicarse con la oficina forense del condado Alameda.