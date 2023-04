Universal Orlando cerrará la atracción Poseidon’s Fury

La atracción Poseidon's Fury en Islands of Adventure de Universal Orlando cerrará permanentemente el próximo mes.

La atracción cerrará oficialmente el 10 de mayo, dijeron funcionarios del parque el martes a NBC.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El parque dijo que será reemplazado por "nuevas y emocionantes experiencias", pero no dio más detalles sobre lo que eso incluiría.

Poseidon's Fury abrió al mismo tiempo que Islands of Adventure en 1999 en el área del Lost Continent.

Los invitados siguen a un guía arqueólogo y se aventuran a través de las ruinas del antiguo Templo de Poseidón, dios griego del mar. Una vez que viajan muy por debajo del océano, están "atrapados en una colosal batalla entre Poseidón y el malvado Lord Darkennon".

También a partir del 10 de mayo, “The Nighttime Lights at Hogwarts Castle” en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade" cerrará por cierto tiempo para dar paso a futuras mejoras en el espectáculo.

Comcast es propietaria de NBCUniversal, empresa matriz de Telemundo y los parques temáticos de Universal.