CNBC: Amazon permite a sus usuarios comprar alcohol al escanear la palma de la mano

Amazon agregó una función de verificación de edad a su sistema de pago basado en el escaneo de la palma de la mano que permite a los usuarios comprar alcohol con solo deslizarla.

La compañía presentó el sistema, llamado Amazon One, en 2020.

Amazon One ahora se está utilizando en algunos restaurantes y estadios, así como en varias cadenas de supermercados de Amazon.

El sistema, llamado Amazon One, permite a las personas pagar artículos colocando la palma de la mano sobre un dispositivo de escaneo. Para comprar alcohol, los usuarios deben cargar una identificación emitida por el gobierno en el sitio web de Amazon One, escribió el lunes la compañía en una publicación de blog. Amazon dijo que no almacena las identificaciones de los usuarios y que un proveedor externo verifica la documentación.

Los cantineros podrán verificar que el usuario de Amazon One es mayor de edad a través de un mensaje "21+" que aparece cuando usan el dispositivo, y haciendo una "coincidencia visual" del usuario con una foto cargada por el usuario que se muestra en el pantalla, según la publicación del blog.

Amazon introdujo su tecnología de escaneo de la palma de la mano en 2020, enmarcando el sistema como un medio para hacer que la experiencia de compra de los clientes sea más rápida y eficiente. Introdujo Amazon One en algunos de sus supermercados Fresh y tiendas de conveniencia Go, junto con ubicaciones selectas de Whole Foods. Los lugares deportivos y de entretenimiento también han adoptado la tecnología, mientras que Panera Bread comenzó a probar Amazon One en dos de sus restaurantes a principios de este año.

Para empezar, el estadio de béisbol Coors Field en Denver, Colorado, permitirá a los asistentes usar Amazon One para comprar alcohol, dijo Amazon.

Amazon One y otros sistemas de pago que utilizan datos biométricos se han enfrentado a cierto rechazo por parte de los defensores de la privacidad. Amazon argumenta que el reconocimiento de la palma de la mano es más privado que otros sistemas biométricos "porque no se puede determinar la identidad de una persona mirando una imagen de su palma".