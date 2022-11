Al menos 16 heridos tras estrellarse un autobús escolar con un equipo entero de hockey

WARSAW, Indiana – La policía de Warsaw está investigando un choque que involucró a un camión semirremolque con placas de Nueva Jersey y un autobús escolar de St. Ignacius College Prep de Chicago que dejó más de una docena de heridos.

De acuerdo con la policía, se contabilizaron 16 heridos, tres en estado crítico y 10 considerados sin heridas o que fueron dados de alta del hospital. El departamento policial indicó que recibió actualización de las condiciones de salud de los heridos y que están estables.

El accidente ocurrió poco después de las 8 p.m. del sábado cerca de la intersección de la carretera U.S. 30 y Center Street.

Conforme a la policía, oficiales recibieron reportes de un camión que se desvió hacia otros carriles y viajando a exceso de velocidad en dirección oeste por la carretera U.S. 30. Cuando el conductor del camión ingresó a los límites de la ciudad de Warsaw, no respetó un semáforo rojo y chocó con la parte trasera del autobús escolar que viajaba en dirección este por la U.S. 30 para girar a la izquierda hacia Center Street, según detalló la policía tras recopilar información de testigos y de una cámara de vigilancia.

El impacto ocasionó que el autobús escolar se volcara y uno de los jóvenes que viajaba en el autobús saliera expulsado, según investigación preliminar de la policía.

Conforme al departamento de policía, el conductor del camión no se detuvo y continuó su trayecto en dirección oeste por la carretera U.S. 30 hasta desviarse hacia una zanja a un octavo de milla de la intersección.

Al hacer contacto con el conductor del semirremolque, los oficiales indicaron que tenían motivos para sospechar que el consumo de alcohol fue un factor en esta colisión. De acuerdo con las autoridades, oficiales detectaron un fuerte olor a bebida alcohólica en el conductor y en la cabina del semirremolque, así como se percataron que la persona presentaba dificultades para hablar.

Después de fallar las pruebas de sobriedad de campo estandarizadas, se le pidió al conductor que diera su consentimiento para una prueba química, pero se negó, según la policía. Las autoridades policiales solicitaron una orden de allanamiento que se les otorgó, lo que les permite a los oficiales pedirle al personal del hospital que se le extraiga sangre al conductor, que se enviará para las pruebas oficiales.

El sospechoso fue identificado por la policía como Víctor Santos, de 58 años y residente de Brooklyn, Nueva York, quien actualmente está detenido por acusaciones de operar en estado de ebriedad causando lesiones corporales.

Los investigadores descubrieron que el autobús escolar estaba en la ciudad para pasar la noche mientras se dirigían hacia un torneo de hockey en Culver programado para el fin de semana. Investigadores agregaron que el equipo de hockey de St. Ignacius College Prep se dirigía hacia un hotel después de haber cenado en la ciudad.

Dos jóvenes gravemente heridos fueron transportados de inmediato en ambulancia a Fort Wayne Lutheran. Otros jóvenes heridos fueron llevados en ambulancia al Hospital Luterano Kosciusko (LKH). El resto de los jugadores, entrenadores y conductor del autobús fueron transportados por un autobús proporcionado por Warsaw Community Schools y fueron a LKH. Los oficiales de Warsaw fueron asignados al hospital para ayudar y para notificar a la familia de los menores.

Todos se encuentran en condición estable, según la actualización más reciente de la policía.

Las edades de los estudiantes oscilan entre los 14 y los 17 años, siendo la mayoría de 15 años. Todos los miembros de la familia han sido notificados de este accidente, conforme a los oficiales. El conductor del autobús escolar, en cooperación con los investigadores, accedió a una extracción de sangre debido a la gravedad de esta colisión.

Autoridades informaron que la investigación sigue activa y que, dependiendo de los resultados de la pesquisa, es posible que se agreguen cargos o se agraven.