Primarias en California: las principales contiendas del supermartes en el Estado Dorado

Los votantes de California serán parte del día más importante de la temporada primaria cuando emitan sus votos el martes para elegir a los candidatos que se enfrentarán a finales de este año en las contiendas generales de noviembre.

Los centros de votación estarán abiertos para los californianos que aún no hayan devuelto sus boletas por correo de 7 a. m. a 8 p. m. el Supermartes, el último día para votar en las primarias de California para decidir las elecciones para presidente, el Senado de los Estados Unidos, el fiscal principal de Los Ángeles, varias contiendas para el Congreso y otros puestos locales.

En la mayoría de las elecciones, los dos candidatos principales avanzarán a una segunda vuelta en las elecciones generales de noviembre, independientemente de su preferencia de partido político.

Dieciséis estados y un territorio tienen un caucus o elecciones primarias el martes, incluido California, el estado más poblado del país y el mayor premio electoral en noviembre. Es por esto que este día ha recibido el nombre de Supermartes. Muchas contiendas no se decidirán el martes por la noche y el conteo de votos continuará durante horas e incluso días.

A continuación, algunas de las carreras clave para seguir en California.

Senado de Estados Unidos

Una de las contiendas más seguidas será la batalla por el escaño en el Senado de Estados Unidos que ocupa la fallecida Dianne Feinstein. La demócrata ocupó el cargo desde 1992, dejando a los votantes decidir un escaño abierto por primera vez en décadas.

La contienda primaria parecía ser una contienda entre dos prominentes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los representantes Katie Porter y Adam Schiff, con la representante Barbara Lee también en la contienda, hasta que el republicano y exjugador de los Dodgers, Steve Garvey, se unió a la contienda.

Schiff, uno de los objetivos favoritos del expresidente Trump, ha emitido anuncios que identifican a Garvey, de 75 años, como el más propenso a apoyar la agenda de Trump en un esfuerzo por unificar a los votantes conservadores de California, ampliamente superados en número, detrás del candidato republicano y enviar a los dos a una segunda vuelta de noviembre en la que el demócrata tendría la ventaja.

Laphonza Butler, designada por el gobernador Gavin Newsom para cumplir el resto del mandato de Feinstein, no se postuló para un mandato completo. Por lo tanto, los votantes deben seleccionar dos veces su candidato favorito para el senado de California.

La boleta incluye dos contiendas para el Senado de Estados Unidos. Uno pide a los votantes que seleccionen un candidato para completar el mandato restante de Feinstein que finaliza el 3 de enero. El otro decidirá el mandato completo de seis años, que finalizará el 3 de enero de 2031.

Antes de la muerte de Feinstein, los demócratas tenían una mayoría de 51 a 49 en el Senado. Tenían el control de 48 escaños, además de tres miembros independientes que generalmente votan con los demócratas.

Los latinos conforman el 40% de la población de California y la participación electoral de esta comunidad ha aumentado en las últimas elecciones.

Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles

Un grupo de 11 personas se alineó para desafiar al actual fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, por el cargo de fiscal superior.

Gascón, elegido en 2020 durante un verano de disturbios que siguió al asesinato de George Floyd en Minneapolis, resistió los esfuerzos de destitución y las críticas por su enfoque progresista, incluida la falta de fianza en efectivo para delitos menores y delitos graves no violentos, no buscar la pena de muerte y no procesar a menores como adultos. Ha enfrentado críticas de sus oponentes por crímenes que incluyen atracos de alto perfil en tiendas de lujo en Los Ángeles.

Sus rivales incluyen a los fiscales locales Jonathan Hatami y Eric Siddall y a los exfiscales federales Jeff Chemerinsky y Nathan Hochman, ex candidato a fiscal general, quienes cuentan con respaldos notables. En gran medida, su campaña está basada en promesas de revertir las políticas de Gascón.

Los otros candidatos son David S. Milton, Debra Archuleta, María Ramírez, Dan Kapelovitz, Lloyd “Bobcat” Masson, John McKinney y Craig J. Mitchell.

Esta es una de las pocas carreras del martes que se puede ganar directamente. Un candidato debe recibir un 50% más uno de los votos, lo que es poco probable en el campo más grande de todos los tiempos para aspirar al cargo.

Contiendas clave para la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el sur de California

Hay varias elecciones en el sur de California que podrían hacer perder el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre. ¿Pero quiénes serán los dos candidatos que se enfrentarán en el otoño en cada distrito?

Distrito 27

El representante Mike García ganó este distrito al norte de Los Ángeles en 2022 por 6 puntos porcentuales sobre la demócrata Christy Smith. George Whitesides, ex director ejecutivo de Virgin Galactic, y Steve Hill, conocido por las elecciones al Congreso de California, se enfrentarán a García.

Distrito 40

El representante republicano Young Kim cumple un segundo mandato después de ganar el distrito hace dos años por 14 puntos porcentuales. El distrito incluye partes de los condados de Orange, San Bernardino y Riverside.

Kim se enfrentará a la presidenta de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Tustin, Allyson Muñiz Damikolas, y al ex capitán de bomberos y presidente del sindicato, Joe Kerr.

Distrito 41

Este extenso distrito del Congreso en el condado de Riverside podría encaminarse a una revancha. El veterano representante republicano Ken Calvert se postula contra el demócrata Will Rollins. Los dos estuvieron separados por menos de 5 puntos porcentuales en las elecciones de 2022.

Palm Springs se ha agregado a este distrito desde las últimas elecciones.

Distrito 45

La representante Michelle Steel se enfrenta a cuatro demócratas en lo que parece una reñida lucha por la reelección. Sus oponentes incluyen a la concejal de la ciudad de Garden Grove, Kim Nguyen-Penaloza, y a Derek Tran, un veterano y abogado de derechos del consumidor.

El Distrito 45, que reeligió a Steel con el 52,4% de los votos en 2022, incluye partes de los condados de Orange y Los Ángeles.

Distrito 47

Este distrito que se extiende desde las playas de Huntington y Newport en la costa interior del condado de Orange hasta Irvine es el único asiento de puertas abiertas entre las carreras más competitivas de California. El escaño quedó vacante para Katie Porter, quien se postula para el Senado.

Scott Baugh, que perdió ante Porter por menos de 4 puntos porcentuales en 2022, lo intentará de nuevo. Se enfrentará a los demócratas David Min, senador estatal, y Joanna Weiss, abogada y activista.

Concejo de Los Ángeles

Los candidatos compiten por representar a un distrito que ha pasado por mucho en los últimos años. La carrera por el Distrito 14 incluye al titular Kevin de León y dos ex aliados políticos: los asambleístas estatales Wendy Carrillo y Miguel Santiago.

Propuesta 1

Respaldada por el gobernador Gavin Newsom, la Propuesta 1 busca abordar la crisis de salud mental y personas sin hogar en California. La única propuesta estatal en la boleta electoral de marzo, un voto Sí a la Propuesta 1, autorizaría al gobierno estatal a pedir prestado y gastar $6.4 mil millones en bonos para expandir la infraestructura de salud mental y viviendas para personas sin hogar del estado.

Los partidarios argumentan que el gasto es vital para abordar la crisis de personas sin hogar, salud mental y adicción en California. El dinero se utilizaría para ampliar los servicios de salud mental y adicciones, construir viviendas de apoyo permanentes y ayudar a los veteranos sin hogar.

Los opositores señalan el precio y su costo para los contribuyentes de California. El proyecto de ley final terminaría costando a los californianos más de $12 mil millones, según estimaciones de algunos críticos, y el estado tardaría décadas en pagarlo. Los opositores también afirman que la Proposición 1 requeriría fondos que se supone respaldarían la Proposición 63, la Ley de Servicios de Salud Mental (MHSA, por sus siglas en inglés) aprobada por los votantes en 2004.

Los votantes tendrán la oportunidad de votar sobre la Propuesta 1 que busca ayudar con la crisis de salud mental y de personas sin hogar en la ciudad.

Medida HLA

La Medida HLA, también conocida como Healthy Streets LA, requeriría que la ciudad de Los Ángeles implementara el Plan de Movilidad 2035. La iniciativa se adoptó hace una década para impulsar más carriles para bicicletas y aceras más anchas, pero no ha ofrecido muchos resultados.

Los partidarios dicen que la medida de la ciudad obligaría a los funcionarios públicos a asegurarse de que las calles estén pavimentadas para autobuses, peatones y ciclistas. Se requeriría que la ciudad incluya una modificación de las calles del Plan de Movilidad siempre que haya una mejora en al menos un tramo de un octavo de milla de la carretera o acera.

Los opositores, encabezados por el sindicato de bomberos de la ciudad de Los Ángeles, argumentan que la reconfiguración de las calles con menos carriles para vehículos sobrecargará las respuestas del 911.

Presidente de Estados Unidos

La configuración de las primarias de California aprobada por los votantes en 2010 no se aplica a la carrera por la presidencia, por lo que esta carrera será diferente de casi todo lo demás en la boleta electoral. Los partidos políticos calificados en California pueden realizar primarias presidenciales de dos maneras.

Primarias presidenciales cerradas: Sólo los votantes que indicaron una preferencia de partido cuando se registraron pueden votar por el candidato presidencial de ese partido. Los partidos Verde, Paz y Libertad y Republicano están celebrando primarias presidenciales cerradas en 2024.

Primarias presidenciales cerradas modificadas: el partido también permite a los votantes que no declararon una preferencia de partido cuando se registraron votar por el candidato presidencial de ese partido. Los partidos Independiente Estadounidense, Demócrata y Libertario están celebrando primarias presidenciales cerradas modificadas.

Los votantes que se registraron para votar sin indicar una preferencia de partido político se conocen como votantes sin preferencia de partido (NPP).

California ofrecerá el mayor número de delegados de ambos partidos. Los 424 delegados demócratas del estado representan casi un tercio del total en juego el Súper Martes.

Los 169 delegados republicanos del estado representan aproximadamente una quinta parte de los disponibles ese día. Las reglas de delegados del partido otorgan todos los delegados al candidato que obtenga una mayoría de votos en todo el estado, lo que favorece a los favoritos y significa que Donald Trump podría reclamar todos los delegados en juego.

Los candidatos presidenciales demócratas son el presidente Biden, el representante Dean Phillips de Minnesota, la autora de autoayuda Marianne Williamson y otras cinco personas. Los candidatos republicanos incluyen a Trump, Nikki Haley, el empresario de Florida David Stuckenberg y los ex candidatos Ryan Binkley, Chris Christie, Ron DeSantis, Asa Hutchinson y Vivek Ramaswamy.

¿Qué estados tienen elecciones el martes?

Estos son los estados con elecciones el Súper Martes.

