El exconcejal de Los Ángeles José Huizar habla en exclusiva tras ser condenado a 13 años de prisión

El exconcejal de la ciudad de Los Ángeles, José Huizar, pidió perdón y dijo estar listo para afrontar las consecuencias de sus acciones luego de que fuera sentenciado el viernes a 13 años de prisión por lo que los fiscales llamaron "corrupción a escala masiva".

Huizar, de 55 años, de Boyle Heights, se declaró culpable hace un año de cargos federales de conspiración para violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) y evasión de impuestos. El viernes, fue sentenciado por servir como lo que un juez describió como el arquitecto de un plan que involucraba al menos $1.5 millones en efectivo y beneficios a cambio de la ayuda de Huizar en la aprobación de proyectos inmobiliarios en el centro de Los Ángeles.

También se le ordenó pagar $443,905 en restitución a la ciudad de Los Ángeles y $38,792 en restitución al IRS.

En una entrevista con Telemundo 52 el viernes por la tarde después de la audiencia en el centro de Los Ángeles, Huizar reflexionó sobre su tiempo en el consejo que representa al Distrito 14, que incluye el centro de Los Ángeles y las comunidades circundantes, y pidió ser perdonado.

"Me gustaría pensar que tuve un impacto positivo en las vidas de miles de personas en mi distrito y en la ciudad en su conjunto", dijo Huizar. "Este proceso pintó una imagen de alguien que no soy. Sé quién soy. Solo espero superar esto y espero superar esto ahora y sanar. Hay mucho por sanar. Me encanta. En esta ciudad amo a mis electores y espero no haberlos decepcionado.

"Es difícil. Es algo por lo que nadie querría pasar y nunca me imaginé pasando por algo como esto. Nadie lo hace. Cuando estás involucrado en política y juegos de alto riesgo, no te imaginas estar en esto. situación, pero desafortunadamente lo soy. Como dije, sé quién soy y este proceso me convirtió en alguien que no soy".

El juez de distrito estadounidense John Walter anunció la decisión el viernes por la mañana en el tribunal federal de Los Ángeles. El juez dijo que Huizar tenía un alto grado de confianza por parte del público, pero esa confianza se vio rota por lo que llamó un esquema de corrupción para el que se desempeñaba como arquitecto.

El abogado defensor de Huizar pidió una sentencia de 9 años.

Huizar representó al distrito, incluido el centro de Los Ángeles y las comunidades circundantes, desde 2005 hasta su renuncia en 2020.

"Cuando leo los periódicos, cuando veo los titulares, no se trata de quién soy en el fondo", dijo Huizar a Telemundo 52. "No es alguien a quien quiero que me retraten. Especialmente para mis hijos. Pero también para aquellos que se inspiraron en mi historia. Venir a este país sin nada, vivir en la pobreza, poder hacer algo por mí mismo, mantener a mi familia y "Represento a mi comunidad. Ahora siento que decepcioné a la gente porque tuve que pasar por esto, pero espero que la gente vea las cosas positivas que hice y equilibre las perspectivas y lo que tengo que afrontar ahora con las consecuencias de mis acciones.

"Me gustaría pedir perdón. Primero a mi familia, a la ciudad de Los Ángeles y también a mis electores. Trabajamos bien juntos para mejorar el distrito en los 15 años que representé a mis electores".

En una breve declaración antes de ser sentenciado, Huizar pidió disculpas a su familia y a la ciudad. Se le ordenó entregarse a las autoridades para comenzar a cumplir su condena el 30 de abril.

Después de la audiencia del viernes, los fiscales dijeron que las acciones de Huizar condujeron a uno de los "casos RICO más prolíficos en la historia de Los Ángeles", y agregaron que los casos RICO generalmente están reservados para organizaciones criminales.

"Estas son buenas personas. Son personas trabajadoras. Son personas que merecían algo mejor", dijo el fiscal federal Martín Estrada sobre los electores de Huizar. "En lugar de actuar con honestidad, optó por actuar con avaricia. Y, en lugar del servicio público, optó por la corrupción a gran escala".

Los abogados de Huizar lo llamaron "evangelista" de grandes proyectos de desarrollo en un esfuerzo por hacer de Los Ángeles una ciudad de clase mundial. En su acuerdo de culpabilidad, Huizar admitió haber liderado la llamada CD-14 Enterprise, que operaba como un esquema de pago por juego. Huizar, con la ayuda de otros, utilizó ilegalmente su cargo para dar un trato favorable a promotores inmobiliarios que financiaron y facilitaron sobornos en efectivo, donaciones de campaña y otros beneficios ilícitos, argumentaron los fiscales.

"Durante años, el acusado operó su plan de pago para jugar en la ciudad de Los Ángeles para monetizar su posición pública y aprovechar su influencia política por más de $1,5 millones de dólares en sobornos en efectivo, fichas de juego, viajes de lujo, contribuciones políticas, prostitutas, extravagantes comidas, servicios, conciertos y otros obsequios", según un memorando presentado por la Oficina del Fiscal Federal en Los Ángeles. "Si alguien se atrevía a rechazar su llamado a pagar sobornos, los castigaba a ellos y a sus proyectos de la ciudad, amenazando a los promotores con proyectos retrasados indefinidamente y peligros financieros".

Los miembros y asociados de CD-14 Enterprise también incluían cabilderos, consultores y otros funcionarios y empleados de la ciudad, que buscaban enriquecerse personalmente a sí mismos y a sus familias y asociados a cambio de actos oficiales. Entre ellos se encontraban George Esparza, ex asistente especial de Huizar, el consultor de desarrollo inmobiliario George Chiang, el recaudador de fondos políticos Justin Jangwoo Kim y el cabildero Morrie Goldman, entre otros. Cada uno se declaró culpable y aceptó cooperar con la investigación del gobierno.