Transbordador espacial Endeavor comienza su mudanza en el Centro de Ciencias de California

El transbordador espacial Endeavour está nuevamente en movimiento.

El transbordador, cubierto con una envoltura protectora blanca como un huevo aerodinámico, dará otro salto gigante hacia su destino final el viernes cuando sea transportado lentamente a través del Exposition Park para que las cuadrillas puedan elevarlo delicadamente a la posición de lanzamiento en su nuevo hogar en el Centro de Ciencias de California. instalaciones.

“Este es un momento muy surrealista”, dijo el Dr. Kenneth Phillips, curador aeroespacial del Centro de Ciencias de California. “Estoy muy feliz”.

El tanque conocido como ET-94 fue transportado lentamente a través del exposition park para que de esta manera pueda quedar permanentemente junto al transbordador.

El día del traslado del transbordador es solo una parte del plan para exhibir el transbordador en su posición de lanzamiento vertical en el nuevo Centro Aéreo y Espacial Samuel Oschin de 200,000 pies cuadrados del Centro de Ciencias.

La adición casi duplicará el espacio de exhibición educativa del Centro de Ciencias e incluirá tres galerías de varios niveles, temáticas sobre el aire, el espacio y el transbordador.

La mudanza de Endeavour se produce 13 años después de su jubilación. El transbordador de 122 pies de largo será trasladado el viernes en un transportador autopropulsado a paso lento hacia su nuevo hogar.

A principios de la próxima semana, una grúa de 450 pies de altura lo elevará a su posición vertical.

El transbordador se elevará sobre las paredes del Centro Oschin y luego se colocará en posición entre dos propulsores de cohetes sólidos y junto a un tanque de combustible externo de 65.000 libras conocido como ET-94.

Esos componentes, parte de la configuración lista para el lanzamiento, se colocaron anteriormente en su lugar.

El Endeavour había estado expuesto horizontalmente en el Science Center durante más de una década después de su espectacular llegada a Los Ángeles en la parte trasera de un avión de pasajeros. Cuando el proyecto esté completo, Endeavor será la única exhibición lista para su lanzamiento de un antiguo transbordador espacial de la NASA en el mundo.

Aún no se ha determinado la fecha de apertura del centro de 400 millones de dólares.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.