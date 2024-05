El Observatorio de Mount Wilson compartió algunas fotos impresionantes de auroras boreales

Lo que debes saber Gran parte del país, incluidas áreas de California, pudo disfrutar de una rara exhibición de auroras boreales debido a varias "eyecciones de masa coronal (CME) del sol" según la NOAA .

. El Observatorio de Mount Wilson, en las montañas de Pasadena compartió fotos y videos memorables del evento atmosférico.

Los terrenos del observatorio no abren hasta tarde, por lo que quienes deseaban ir para una posible noche de luces debieron buscar otros lugares.

El Observatorio de Mount Wilson es el nombre que se oye a menudo cuando se describen hitos astronómicos, como la construcción de megatelescopios muy potentes o el descubrimiento de nebulosas y estrellas extremadamente distantes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

A veces, mirarás hacia atrás décadas, o incluso un siglo, mientras te maravillas de todo lo que ha sucedido en el bastión de la astronomía, un hito en la cima de una montaña que se ha asentado serenamente sobre Pasadena durante más de un siglo.

Pero las maravillas, por supuesto, suceden en tiempo real, y en la tarde del 10 de mayo, las primeras horas del 11 de mayo y durante el fin de semana, las personas que nunca habían visto la aurora boreal pudieron probar por primera vez lo fantástico que es la atmósfera de otro mundo, un evento les ofrecería resultados tan deslumbrantes.

Pocos habitantes del sur de California disfrutaron del evento lleno de tonos, incluso cuando personas a pocas horas de distancia en Mammoth Lakes y Joshua Tree publicaban fotografías deslumbrantes. Pero ¿en el Mount Wilson, donde se encuentra el observatorio?

El horizonte presentaba un estilo rosado etéreo, con mucho púrpura para hacer que la vista fuera aún más épica.

Un vídeo de cámara, tomado desde el Monte Wilson, también mostró la aurora boreal sobre las nubes del sur de California.

“La fuerte tormenta geomagnética llega a la Tierra y continúa durante el fin de semana”, informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), lo que significa que las siguientes dos noches ofrecerían cielos increíbles, dependiendo de dónde se encontrara, el clima y otros condiciones.

Un comunicado del 10 de mayo describió lo que los observadores del cielo y los entusiastas de la astronomía deberían esperar.

“Los pronosticadores del clima espacial de la NOAA han observado al menos siete eyecciones de masa coronal (CME) del sol, y se espera que los impactos lleguen a la Tierra tan pronto como el mediodía del viernes del 10 de mayo y persistirá hasta el domingo 12 de mayo de 2024”.

“Erupciones solares adicionales podrían provocar que las condiciones de tormenta geomagnética persistieran durante el fin de semana”, advirtió la administración.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.