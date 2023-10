Exbeisbolista Steve Garvey se une a la contienda por California en el Senado de EEUU

Los Ángeles.- El exjugador Más Valioso del Béisbol, Steve Garvey, se unió el martes a la campaña para suceder a la fallecida senadora de California Dianne Feinstein, dando a los republicanos un toque de calidad de estrella en la boleta en un estado predominantemente demócrata donde el Partido Republicano no ha ganado una contienda por el Senado en 35 años.

Garvey, de 74 años, lanzó su campaña con un video lleno de imágenes de béisbol que recordaba su campaña como un eterno All-Star que jugó para los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. También señaló que se inclinaría hacia el centro político en un partido dominado por el expresidente Donald Trump, el principal candidato presidencial republicano que podría compartir la boleta con Garvey el próximo año.

“Nunca jugué para demócratas, republicanos o independientes. Jugué para todos ustedes”, dijo Garvey en el video, en el que también aludió a los problemas que aquejan al estado, desde la falta de vivienda hasta la delincuencia. “Va a ser una campaña de sentido común”.

En una entrevista, Garvey dijo que votó por Trump en el pasado, pero que no se había decidido por una elección en la contienda presidencial que se desarrolla en 2024. No respondió directamente cuando se le preguntó si se consideraba parte del ala Trump del Partido Republicano. Trump perdió California de manera aplastante en 2016 y 2020, aunque contó con el apoyo de millones de votantes republicanos y conservadores en el estado.

“Estoy dirigiendo la campaña de Steve Garvey”, dijo. “Necesitamos volver a unir a la gente”.

Un nombre reconocido entre los californianos

La entrada de Garvey en una campaña le da a los republicanos un nombre reconocido para muchos californianos, aunque pueda ser desconocido para millones de votantes más jóvenes. Jugó su último partido de Grandes Ligas en 1987 tras una campaña de 18 años en las Grandes Ligas, y fue MVP de la Liga Nacional en 1974.

Aún así, enfrentará los desafíos de cualquier candidato primerizo: recaudar millones de dólares para publicidad televisiva y crear una organización para atraer votantes en un campo de candidatos que ya incluye a los representantes demócratas estadounidenses Katie Porter, Adam Schiff y Barbara Lee. La campaña podría complicarse aún más si el senador Laphonza Butler, a quien el gobernador Gavin Newsom nombró recientemente para el cargo tras la muerte de Feinstein, decide postularse.

Adoptó una serie de posiciones republicanas familiares, incluido el llamado a cerrar temporalmente la frontera con México, en un momento en que las encuestas indican una frustración generalizada con el manejo de la inmigración por parte del presidente Joe Biden. Criticó la presión del estado para prohibir la venta de la mayoría de los automóviles nuevos a gasolina para 2035, diciendo que “eso no es realista”.

En cuanto al aborto, un tema que los demócratas esperan que galvanice a la base del partido después de que la Corte Suprema anuló el año pasado la histórica decisión Roe v. Wade, Garvey dijo que no apoya una prohibición del aborto a nivel nacional.

“El pueblo de California ha hablado... sobre el aborto y, como su representante, me comprometo a defender siempre la voz del pueblo”, dijo. Cuando se le preguntó si apoyaba el derecho al aborto, añadió: “La gente ha hablado y me comprometo a defenderlo”.

Una apuesta arriesgada

Como republicano, inevitablemente comienza como una apuesta arriesgada. Los demócratas ocupan todos los cargos estatales y dominan las delegaciones legislativas y del Congreso. Los republicanos, que son superados en número aproximadamente 2 a 1 por los votantes demócratas en el estado, no han ganado una campaña estatal para ningún cargo desde 2006.

California organiza una primaria que envía a los dos candidatos con más votos a las elecciones generales, independientemente del partido político. En las dos últimas elecciones al Senado de California, los candidatos republicanos obtuvieron tan malos resultados que sólo los demócratas aparecieron en la boleta electoral de noviembre. El último republicano que ganó una campaña por el Senado en el estado fue en 1988.

Sin embargo, dada la gran cantidad de candidatos que dividirán el voto en las primarias del 5 de marzo, es posible que Garvey pueda pasar a las elecciones generales de noviembre. Necesitaría consolidar a los votantes republicanos y conservadores detrás de su candidatura, y tiene la competencia del abogado Eric Early, quien anteriormente se postuló sin éxito para fiscal general del estado y para el Congreso.

Garvey confirmó en junio que estaba considerando participar en la campaña por el Senado y su candidatura era ampliamente esperada.

Garvey ha coqueteado con la posibilidad de ingresar a la política antes, incluso después de su retiro del béisbol, cuando insinuó una posible candidatura al Senado de Estados Unidos, pero nunca se convirtió en candidato.

En la entrevista, dijo que estaba motivado para postularse esta vez por el “estrés por la calidad de vida” que se ha extendido por todo el estado, y agregó que su campaña se basaría en reducir el crimen, mejorar la educación y trabajar para controlar la inflación y recortar el aumento de la gasolina. precios.

Culpó a los cierres prolongados de escuelas durante la pandemia por la caída de los puntajes de los exámenes de los estudiantes.

Para los niños pequeños, los cierres prolongados de las escuelas “no sólo obstruyeron sus caminos hacia el aprendizaje, sino también hacia la interacción social”, dijo. “Estamos atrasados en ambas áreas”.

Cuando Garvey confirmó en junio que estaba considerando la campaña, Early emitió un comunicado diciendo que la ex estrella del béisbol “tiene más equipaje personal que el Pacific Surfliner de Amtrak”, una aparente referencia a los escándalos sexuales de los años 80 que mancillaron la reputación de Garvey como “Sr. Limpio”, un apodo que se refería a su imagen austera de sus días en los Dodgers. En ese momento admitió haber tenido dos hijos con mujeres con las que no estaba casado.

Cuando se le preguntó sobre ese período, Garvey dijo: “Creo que nuestra vida es un viaje. Creo que hay capítulos. Claro, he pasado por momentos difíciles aquí y allá. He aprendido de ello. Y creo que he sido más fuerte”.