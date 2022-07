Video muestra a policías de San Bernardino disparar mortalmente a un hombre

Setenta y dos horas después de que la policía de San Bernardino disparara y matara a Rob Adams, la policía publicó un video de casi 6 minutos que incluye nuevas imágenes de cámaras corporales.

El jefe de policía Darren Goodman narra gran parte de las imágenes, en las que explica que uno de los dos oficiales disparó contra Adams mientras huía porque temían por su seguridad y la seguridad de los demás.

“Los oficiales salieron del vehículo y le dieron órdenes verbales a Adams, pero inmediatamente corrió hacia dos vehículos estacionados con el arma en la mano derecha”, dijo Goodman. “Al ver que no tenía salida, creen que tenía la intención de usar el vehículo como cobertura para dispararles”.

Después de que el oficial dispara, la cámara captura al oficial que se cierne sobre Adams antes de que lo lleven a los paramédicos.

La policía de San Bernardino dice que los oficiales estaban realizando vigilancia en un automóvil sin identificación después de los informes de un hombre con un arma en el estacionamiento de un negocio de apuestas ilegales.

El lugar tiene antecedentes de actividad delictiva, incluido un robo a mano armada que involucra a Adams como sospechoso, agregaron el martes en la noche.

Sin embargo, no está claro si los oficiales sabían que el hombre que se acercaba a su vehículo sin identificación era Adams antes de que abrieran fuego.

“Supongo que cuando esos oficiales se detuvieron en ese vehículo sin identificación, este individuo no se dio cuenta de que eran policías”, dijo Cheryl Dorsey, sargento retirado del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y experto en el uso de la fuerza.

“Una vez que salieron del vehículo, vestían uniforme completo. No era como si estuvieran vestidos de civil. Entonces, aunque este joven no sabía quiénes eran cuando llegó el auto, entendió exactamente quiénes eran cuando salieron de ese vehículo”.

La familia de Adams sostiene que no estaba armado, sino que sostenía un teléfono celular.

“El chico corrió”, dijo el padrastro de Adams, Audwin D. King. “Ya viste el video. Lo persiguió como a un perro”.

Bradley Gage, un abogado que representa a la familia, dijo que el video muestra a un hombre que parece estar desarmado sosteniendo un teléfono celular que ha sido retratado como un arma y huye de la policía hacia un área donde hay un muro alto del que no podría haber escapado.

“No había absolutamente ninguna justificación para que la policía le disparara”, dijo Gage.

